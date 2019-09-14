  • BIST 103.072
  • Altın 272,126
  • Dolar 5,6668
  • Euro 6,2796
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Polisiye Olaylar

» »
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13-14.09.2019 tarihleri, 21:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Polisiye Olaylar

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13-14.09.2019 tarihleri, 21:00-24:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi,Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 21 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 500 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 263 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 370 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 59 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç trafikten men edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 469 TL değil 150 BİN TL Borcu vardı ama elektriğini bağladılar13 Eylül 2019 Cuma 20:19
  • Karpaz’daki Kıbrıslı Rum öğrencilere ‘tam gün’ eğitim13 Eylül 2019 Cuma 20:00
  • Çetin Sadeli DP Genel Başkanlığı’na Aday13 Eylül 2019 Cuma 19:10
  • Dükkan Açma ve Hırsızlık13 Eylül 2019 Cuma 18:42
  • Tatar: “Rum –Yunan ikilisinden olumlu bir yaklaşım beklemek imkansız”13 Eylül 2019 Cuma 18:39
  • Kar-İş öğrenci taşımacılığındaki grevini kaldırdı13 Eylül 2019 Cuma 18:35
  • Girne'de sahte belge düzenleyip arabayı başkasına sattılar13 Eylül 2019 Cuma 18:28
  • Çatalköy'de 540 metre kuralı felaketi önledi13 Eylül 2019 Cuma 17:57
  • KOOPBANK’tan kredi faiz oranı indirimi13 Eylül 2019 Cuma 17:33
  • “Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı Tasarısı”yla ilgili görüş ve öneri sunma süresi 19 Eylül’de sona eriyor13 Eylül 2019 Cuma 17:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti