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Polisiye olaylar...2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı!

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Uyuşturucu madde bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.
Polisiye olaylar...2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı!

Polisten verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’ta, Lefkoşa’da R.H.(E-24) adına, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 103 adet hapın posta kanalıyla geldiği tespit edilmiş ve bahse konu haplar emare olarak alınmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında; dün saat 13:00 sıralarında, bahse konu şahsın Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan armada da toplam 40 addet bütün, 2 adet yarım uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile yaklaşık 5 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu içerdiğine inanılan madde bulundu. R.H tutuklandı.

Dün saat 13:00 sıralarında ise, İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.N.(E-45)’un üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada; içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. M.N de tutuklandı.

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