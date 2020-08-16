Polisiye olaylar...2 kişi uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı!

Polisten verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’ta, Lefkoşa’da R.H.(E-24) adına, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 103 adet hapın posta kanalıyla geldiği tespit edilmiş ve bahse konu haplar emare olarak alınmıştı.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında; dün saat 13:00 sıralarında, bahse konu şahsın Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan armada da toplam 40 addet bütün, 2 adet yarım uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ile yaklaşık 5 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu içerdiğine inanılan madde bulundu. R.H tutuklandı.
Dün saat 13:00 sıralarında ise, İskele’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.N.(E-45)’un üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada; içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. M.N de tutuklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.