Potanın Nabzı şampiyonu ağırladı

BRT 1’de yayınlanan “Potanın Nabzı” programı Frutti Extra Açılış Kupası şampiyonu Caesar Larnaka Gençler Birliği yönetici ve oyuncularını ağırladı.

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar ile oyuncular Batuhan Tüzmen ve Attila Topaloğlu programın stüdyo konukları olurken koç Hasan Kasap yayına telefonla katıldı.

Koç Hasan Kasap açıklamalarında finalde Koopspor’u 25 dakika 23 sayıda tutmalarının savunma oyuncularının başarısı sonucu olduğunu söyledi.

Kasap “Bu daha başlangıç” diye konuştu.

Programın stüdyo konuklarından Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar 89 yıllık kulüp tarihinde 2 yıl önce kurulan basketbol takımının önemli bir başarıya imza attığına vurgu yaptı. Yılmabaşar, alt yapıya önemli yatırım yapıldığını da ifade etti.

Caesar Larnaka Gençler Birliği oyuncular Batuhan Tüzmen ve Attila Topaloğlu ise sezon başında geldikleri kulüplerine böyle önemli bir kupayı kazandırmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.