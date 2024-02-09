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Prens Harry, 'telefonunu dinleyen' Mirror'dan yarım milyon dolar tazminat kazandı

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İngiliz Mirror Gazete Grubu, Sussex Dükü Harry'ye mahkeme masrafları ve tazminat için ödeme yapmayı kabul etti.
Prens Harry, 'telefonunu dinleyen' Mirror'dan yarım milyon dolar tazminat kazandı

Sussex Dükü Prens Harry'nin avukatı, Mirror Gazete Grubu'nun Prens Harry'ye telefon dinleme ve diğer yasadışı yöntemlerle mahremiyetini ihlal ettiği için "önemli tutarda" tazminat ödemeyi ve masraflarını karşılamayı kabul ettiğini söyledi.

Avukat David Sherborne, Daily Mirror ve iki bulvar gazetesinin yayıncısı grubun ilk etapta 400 bin sterlin (500 bin Dolar) tutarında ödeme yapacağını, diğer maliyetlerin ilerleyen dönemlerde değerlendirileceğini belirtti.

Mirror Grubu ise yaptığı açıklamada "yıllar önce meydana gelen ve özür dilediğimiz olaylardan sonra işimize daha fazla netlik kazandıran bu anlaşmaya varmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Harry'den "hukukun üstünlüğü" vurgusu

Kanser tedavisine başlayan babasını görmek için iki gün önce ikamet ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nden Londra'ya giden Harry, cuma günü Yüksek Mahkeme'de görülen karar duruşmasına katılmadı. 

Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan Sussex Dükü, Mirror grubunun uzun yıllar boyunca sergilediği "dürüstlükten uzak" davranışları ortaya çıkardıklarını ve kanıtladıklarını belirtti ve "Tüm bunların ışığında, yetkilileri bir kez daha hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya ve hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını kanıtlamaya çağırıyoruz". dedi.

Harry, özellikle o dönemde Daily Mirror gazetesinin editörü olarak görev yapan Piers Morgan'ı hedef aldı ve Morgan'ın iddia ettiğinin aksine herşeyden haberi olduğunun hakim tarafından ifade edildiğinin altını çizdi.

Diğer davalılara tazminat kararı

Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmanın hakimi Timothy Fancourt, mahkemenin Mirror Grubun'un hatalı davranışlarına ilişkin bulgular ile "tüm davacıların haklı çıktığını" ve yayıncının "gerçeği gizleme girişimleri" nedeniyle yasal maliyetlerin arttığını belirtti.

Hakim Fancourt, Mirror Gazete Grubu'nun, davaları Prens Harry'ninkiyle birlikte görülen diğer üç davacının mahkeme masraflarının bir kısmını ödemesini kararlaştırdı.

Harry'nin, 2019'da açtığı telefon dinleme ve özel hayatın gizliliğinin ihlali davasında mahkeme, aralık ayında, davalı gazetede telefon korsanlığının yaygın ve alışılmış olduğunu ve gazete yöneticilerinin bunu örtbas ettiğini tespit etmiş ve Harry'ye 140 bin sterlin tazminat ödenmesine karar vermişti.

Harry'nin İngiliz medyasına karşı hukuk savaşı

Harry'nin Mirror Gazete Grubu'na karşı açtığı dava, prensin İngiliz medyasına karşı başlattığı hukuk savaşlarından biri.  

Sussex Dükü'nün The Sun ve Daily Mail gazetelerinin yayıncıları aleyhine, hukuka aykırı dinleme iddiaları nedeniyle açtığı davalar halen devam ediyor. Kısa bir süre önce Mail'in yayıncısına karşı açtığı hakaret davası ise olumsuz bir ön duruşma kararının ardından düştü.

Prens Harry, İngiliz medyasını "hayatını kararttığın" belirtiyor ve hem merhum annesi Prenses Diana'nın hem de eşi Meghan'ın peşini bırakmamakla suçluyor.

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