Psikiyatri Hemşireleri İsyanda: Aldığımız Eğitime Saygı Duyunuz!

İşte açıklama;

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü nedeniyle basına açıklamada bulundu. Dernek, dünya ruh sağlığı federasyonunun bu yılın ruh sağlığı temasını ‘’Eşitsizliklerin Olduğu Bir Dünyada Ruh Sağlığı’’ olarak belirlediğini ifade etti. Farkındalık yaratması adına dernek olarak bugüne kadar pek çok basın açıklaması yayınladıklarını ancak bu yazının diğerlerinden farkının isyan içermesi olduğunu belirtti.

Derneğin açıklaması şöyle:

Eşitsizliklerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz, fakat bu ülkede yaşayan herkesin kaliteli bir ruh sağlığı hizmeti alma hakkı vardır. Ülkede ruhsal hastalık salgını var dedik duymadınız, ruh sağlığı yasası yok dedik duymadınız, psikiyatri hemşireleri başka servislerde çalışıyor dedik duymadınız. Bu ülkenin devlete bağlı tek psikiyatri hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 1 tane bile uzman psikiyatri hemşiresi yoktur. Aslında var ama başka servislerde çalıştırılıyorlar.

4 yıllık hemşirelik lisansı üzerine 2 yıl yüksek lisans bazıları da 4-5 yıl doktora yaparak toplam 6-11 yıl eğitimi bulunan, uzman/doktor ünvanı alan psikiyatri hemşirelerinin kardiyoloji servisi, yoğun bakım, üroloji servislerinde işi nedir? Bu işin doğrusu bu değilse hükümete soruyoruz, DOĞRUSU nedir? Bunu sadece psikiyatri hemşireleri değil, ülkenin vatandaşı olan ve ruhsal hastalığı olan kişiler size soruyor. Psikiyatri hemşireleri neden psikiyatri hastanesinde çalıştırılmıyor? Onlar neden ilgisiz bölümlerde çalıştırılıyorlar?

Bu ülkenin hastaneleri halkımıza büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarıyla doludur. Hükümete, bu işleri yönetenlere, karar mercilere soruyoruz, hastayla 24 saat birlikte olan, tedavinin seyrini en çok etkileyen uzmanlaşmış psikiyatri hemşirelerini ne zaman psikiyatri hastanesinde görevlendireceksiniz? Hemşireler teker teker devlet hastanelerinden istifa ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın haberi var ama nedenini hiçkimse sormuyor. Bu ülkenin kendini geliştirmiş sağlık çalışanlarını kaybetme lüksü yoktur. Pandemi var demeyin, pandemi halkın fiziksel sağlığını olduğu kadar ruh sağlığını da etkiledi. Hükümeti bu alanda duyarlı olmaya ve psikiyatri hemşirelerini kendi alanında çalıştırmaya davet ediyoruz.

Hükümetin acilen yapması gerekenleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sıralıyoruz:

Ruh sağlığı yasası için harekete geçin. Ruh sağlığı yasa tasarısı en son 25.09.2018 yılında meclise gönderildi. Ruh sağlığı meslek mensuplarından oluşan bir grubu toplayıp yasa üzerinde çalışın. Devlet hastanelerine ‘’KLP birimi’’ açın. Bu birimler, genel hastanelerde kurulur ve psikiyatri hastaneleri ile işbirliği içerisinde çalışır. Ruhsal sorunu bulunan, iletişim problemi yaşayan hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına destek sağlamak amacıyla hizmet verirler. Pilot bölge, Barış Ruh ile yakınen çalışan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olabilir. Psikiyatri hemşireleri desteğe hazırdır. Psikiyatri hastalarının aileleri ambulans istiyor. Atak dönemlerinde bir suçlu gibi polis tarafından tutuklanıp hastaneye götürülmek istemiyorlar. İnsanca tedavi almak herkesin hakkıdır. Ruhsal hastalığı olan kişileri hastaneye hapsetmeyin. Onları evinde ziyaret etmeye olanak sağlayan ‘’Toplum Ruh Sağlığı Birimi’’ kurun. Zor değil, küçük bir bölge ile başlayın.

Eşitsizliklerle dolu dünyada, eşit ruh sağlığı hizmetine olanak sağlayan bir ülke istiyoruz. Hükümeti göreve davet ediyoruz.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği