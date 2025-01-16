Rapor: Çinli hackerlar ABD Hazinesi'nin 400'den fazla bilgisayarına sızdı

Konuya ilişkin rapora göre, hackerların eriştiği bilgiler arasında politika ve seyahat belgeleri, organizasyon şemaları, yaptırımlar ve yabancı yatırımlarla ilgili materyaller yer aldı.

Bilgisayar korsanları, eylül ayının sonunda kasım ayının ortasına kadar toplam 419 bilgisayara sızdı ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Uluslararası İlişkiler Ofisi ve İstihbarat ve Analiz Ofisi'ne yoğunlaştılar.

Bulgulara göre failler muhtemelen veri çaldı ancak Hazine'nin gizli sistemlerine veya e-posta sistemlerine erişemedi.

İstihbarat yetkililerinin saldırılara ilişkin kapsamlı bir hasar değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.