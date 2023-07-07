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Reddit’ten yapay zeka pornosuna izin

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İnternetin en büyük tartışma platformu sayılan sosyal haberleşme sitesi Reddit, yapay zekanın ürettiği porno ve cinsel içeriklere izin verecek.
Reddit’ten yapay zeka pornosuna izin

Reddit geçen hafta toplulukların protestolarıyla sarsılmıştı. Protesto, platformun yeni ücretlendirme uygulamasını devralmasıyla başlamıştı. Bunun üstüne de milyonlarca kullanıcı siteyi belli bir süre boykot etmişti.

Platformdaysa şimdi başka bir değişiklik yapılıyor.

Buna göre Reddit, içerik politikasına istisna bir madde ekleyerek, yapay zeka tarafından kurgusal karakterleri tasvir eden cinsel içeriklere izin verecek. Ancak deepfake’le birlikte gerçek kişileri tasvir eden içeriklere izin verilmeyeceği hatırlatıldı. Site, çocuk istismarına da tahammül edilmeyeceğini bildirdi.

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