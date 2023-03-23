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Rick and Morty’nin yaratıcısı Justin Roiland şiddet suçlamalarından aklandı

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Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland, geçtiğimiz ocak ayında aile içi şiddet suçlamalarıyla gündeme gelmiş ve hatta bu yüzden popüler şovdan da çıkarılmıştı. Roiland, artık tüm bu suçlamalardan aklandı.
Rick and Morty’nin yaratıcısı Justin Roiland şiddet suçlamalarından aklandı

Rick and Morty’nin yaratıcısı Justin Roiland’a yönelik ağır aile içi şiddet suçlamaları, gösteriden çıkarılmasından iki ay sonra düştü. Roiland aklanırken, bu günün geleceğinden hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Orange County Bölge Savcılığı’nın sözcüsü Kimberly Edds, yaptığı açıklamada gelişmeyi doğruladı: “Makul bir şüphenin ötesinde davayı kanıtlamak için yeterli kanıtımız olmadığı için suçlamaları reddettik.”

Suçlamalar yüzünden kadrodan çıkarılmadan önce Rick ve Morty’nin iki ünlü karakterini de seslendiren Roiland, sosyal medyada da bir açıklama paylaştı:

“Bu iddiaların yanlış olduğunu biliyordum ve bu günün geleceğinden hiç şüphem olmadı. Bu dava reddedildiği için minnettarım ama aynı zamanda bu süreçte hakkımda söylenen korkunç yalanlar beni hâlâ derinden sarsıyor. En önemlisi, bu kadar çok insanın gerçekleri bilmeden bu kadar çabuk hüküm vermesi beni hayal kırıklığına uğrattı… Kısmen de olsa başarılı olmuş olması utanç verici. Ancak artık yasal dava sona erdiğine göre, ilerlemeye ve hem yaratıcı projelerime hem de itibarımı geri kazanmaya odaklanmaya kararlıyım.”

Roiland, 2020’de o zamanki kız arkadaşı tarafından iddia edilen darp, tehdit, şiddet, dolandırıcılık gibi suçlamalarla gündeme geldi. Roiland’ı gösterilen tepkilerden sonra şovun dağıtımcısı Adult Swim de ocak ayında artık ünlü isimle çalışmadığını duyurdu.

Roiland, 2016 yılında kurucu ortağı olduğu video oyun stüdyosu Squanch Games’ten de istifa etti.

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