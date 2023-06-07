Rum Dışişleri Bakanı Kombos, BAE ve Suudi Arabistan’a resmi ziyarette bulundu

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Suudi Arabistan’a resmi bir ziyarette bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, 4-5 Haziran tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ve Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed AL Nayan ve diğer bazı yetkililerle görüştü.

Gazete, Kombos-Al Nayan görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve AB-BAE ilişkilerinin geliştirilmesi gibi konuları ele aldıklarını aktardı.

Kombos’un ayrıca, BAE Başkanı Diplomatik Danışmanı Anwar Muhammed Gargash’la da benzer konuları ele aldığı vurgulandı.

Daha sonra Suudi Arabistan’ın Cidde kentine giden Kombos, mevkidaşı Prens Faisal bin Farhan al Saud’la görüştü.

Bu görüşmenin içeriğine yer vermeyen gazete, Kombos’un yarın ise Riyad’a gideceğini ve burada gerçekleştirilecek olan DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun dışişleri bakanları toplantısına katılacağını aktardı.