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Rum Enerji Bakanı: “Doğal gaz 36 ay içinde gelebilir”

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Kıb-Tek’in Aksa’dan aldığı enerjiye rağmen üretimde yetersiz kalması sonucu her geçen yıl Rum tarafından alınan elektrikte artış yaşandı.
Rum Enerji Bakanı: “Doğal gaz 36 ay içinde gelebilir”

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, doğal gazın Güney Kıbrıs’a gelmesinin kendisi için öncelik teşkil ettiğini, bunun 36 ay içerisinde mümkün olacağına inandığını açıkladı.

Alithia gazetesi, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun Güney Kıbrıs’ta elektrik üretiminde doğal gaz kullanılması konusundaki öngörülerine ilişkin açıklamada bulunduğunu yazdı.

 

Papanastasiu açıklamasında, doğal gazın Güney Kıbrıs’ta ucuz elektrik üretilmesi için kullanılmasının kendisi için öncelik teşkil ettiğini belirtirken önümüzdeki 36 ay içerisinde doğal gazın, bölgedeki boru hatlarından ve ilgili şirketlerle anlaşmaların yapılması sonrasında da Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inden temin edilebileceğine inandığını ifade etti.

 

İnşa edilme aşamasında olan doğal gaz terminalinin ise, doğal gazın fiyatı uygun hale gelince değerlendirilebileceğini ve doğal gaz fiyatının şu anda elektrik üretimi için çok pahalı olduğunu öne süren Papanastasiu, terminalin Ekim 2023'te tamamlanmasının da beklendiğini vurguladı.

Papanastasiu, doğal gazdan elektrik üretiminin, fosil yakıtlardan üretilen elektrikten yenilenebilir yerel elektrik kaynaklarına geçilmesinde bir ara çözüm olduğunu da sözlerine ekledi.

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