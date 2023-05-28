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Rum Enerji Bakanı Papanastasiu İsrail’den doğal gaz hedefi ve Afrodit yatağına dair açıklamalarda bulundu

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Rum Enerji Tarım ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu, İsrail doğal gazının, deniz altı boru hattıyla Güney Kıbrıs’a getirilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Afrodit” doğal gaz yatağı
Rum Enerji Bakanı Papanastasiu İsrail’den doğal gaz hedefi ve Afrodit yatağına dair açıklamalarda bulundu

Politis gazetesi, Enerji Tarım ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun İsrail doğal gazına ve “Afrodit” yatağına ilişkin son duruma değindiği bir söyleşisine geniş yer verdi.

Papanastasiu söyleşisinde özetle, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan “Afrodit” yatağından doğal gaz çıkarılması işleminin, söz konusu yatakta idareci şirket olan “Cevron” şirketinin, Doğu Akdeniz’de ortak olduğu diğer doğal gaz yataklarındaki ortaklarının değişmesi ihtimali sebebiyle gecikeceğini açıkladı.

“Afrodit” yatağında “Cevron, NewMed ve Shell” şirketlerinin çeşitli yüzdelerle ortak olduklarını ancak son dönemde “BP ve Adnoc” isimli şirketlerin “NewMed’in” tüm Doğu Akdeniz’de bulunan yataklardaki hisselerini satın alma önerisinde bulunduklarını açıklayan Papanastasiu, yeni ortak olacak şirketlerin öncelik ve çıkarları farklı olacağından, Afrodit yatağından doğal gaz çıkarılması işleminin gecikeceğini öngördüklerini vurguladı.

Papanastasiu, Chevron şirketinin, bugüne kadar ciddi bir faaliyet yapmak için çok fırsatı olduğunu ancak herhangi bir faaliyette bulunmadığını belirterek “BP’nin Afrodit yatağına gelmesinin iyi bir gelişme olduğuna inandığını” ifade etti.

Papanastasiu ayrıca, İsrail doğal gazının boru hattıyla Güney Kıbrıs’a getirilmesinin finansal açıdan sürdürülebilir olması için bir sıvılaştırma terminali kurulması gerektiğini, 29 Mayıs'ta bu konu hakkında şirketlerle görüşecekleri bir çalıştay yapacaklarını ve terminal için yatırımcı bulunması halinde boru hattı projesinin yapılabileceğini vurguladı.

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