Rum hükümeti “Koruçam İşbirliği Merkezi’ne” ödenekleri durdurdu

Rum Ekonomi ve İçişleri Bakanlığı, “Koruçam İşbirliği Merkezi” işletmesini yapan ve Maronitlerin temsilcisi Yannakis Musas’ın kurduğu şirkete yönelik ödenekleri, kötüye kullanım şüphesiyle durdurdu.

Fileleftheros gazetesi, “Koruçam İşbirliği Merkezi’nin” işletmesinin, Marontilerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi tarafından kurulan bir şirket aracılığıyla yapıldığını ve söz konusu şirkete verilen ödeneklerin kullanımında sorunlar olduğu şüphesinin doğduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu işbirliği merkezinin gezi, etkinlik ve benzeri faaliyetleri için Musas’ın şirketine 2016 yılından beridir 1 milyon Euro’nun üzerinde ödenek verdiğini, söz konusu ödeneklerin kullanım şekillerine ilişkin şüphelerin doğması sebebiyle ise Rum Ekonomi Bakanlığı’nın, merkeze yeni ödenek verilmesini durdurduğunu aktardı.

Haberde, söz konusu merkeze yönelik ödeneklerin akıbetinin, ilgili araştırma ve Rum Meclisi’nin kararı sonrasında kesinleşeceği vurgulandı.