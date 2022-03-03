Rus Askerinden Şaşkına Çeviren Hareket: El Bombasıyla Tehdit Etti

Ukrayna’nın Konotop kentinde çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunda endişe yarattı… Twitter üzerinden paylaşılan videoda, bir Rus askeri bölgede yaşayan Ukraynalıların teslim olması için bir konuşma yapıyor. Fakat Ukraynalıların askere itiraz etmesi üzerine ülkenin güneyindeki kenti işgal eden Rus askeri şaşkına çeviren bir hareket yapıyor.

İki eline birer el bombası alan asker bunları kaldırarak kalabalığın içine doğru yürüyor. Bazı Ukraynalılar, teslim olmak yerine savaşmayı tercih edeceklerini söylerken kalabalık, Rus askerine bağırarak hakaretlerde bulunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından Konotop yetkilileri ise mücadele etmeye devam edeceklerini söyleyerek halktan kendilerine destek olmasını istedi.