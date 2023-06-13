  • BIST 5.429,05
  • Altın 1481.804
  • Dolar 23.6441
  • Euro 25.5544
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Rusya Ukrayna’da apartmanı vurdu: 6 ölü

» »
Ukrayna, Rusya'nın Kriviy Rig’deki bir apartmanı vurması sonucu 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Rusya Ukrayna’da apartmanı vurdu: 6 ölü

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergey Lısak, Rusların Kriviy Rig şehrindeki bir apartmanı vurması sonucu 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün gece Kriviy Rig şehrine füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Ukrayna ordusunun “Doğu” kuvvetleri komutanlığınca 3 Rus füzesinin imha edildiğini aktaran Lısak, birkaç füzenin ise şehri vurduğunu söyledi.

Lısak, “Füzenin bir apartmana isabet etmesi sonucu 6 kişi öldü. Enkaz altında hala insanlar bulunuyor olabilir” ifadelerini kullandı. Lısak, şehrin diğer yerlerine de isabetlerin olduğuna işaret ederek füzenin bir işletme binasını vurması sonucu 3 kişinin yaralandığını, enkaz altında insanların olduğunu kaydetti.

Şehrin başka bir yerinde de füze isabet eden bir binada ve arabada yangın çıktığını aktaran Lısak, burada 4 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Kriviy Rig şehrine düzenlenen füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kriviy Rig'de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Zelenskiy, “Teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattığı her füzenin hesabını verecek” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna’da bir yerleşim yeri daha kurtarıldı12 Haziran 2023 Pazartesi 09:41
  • Ukrayna’da barajın vurulması sonucu meydana gelen selde 6 kişi öldü11 Haziran 2023 Pazar 20:26
  • Binlerce Güney Koreli, Kuzey’deki ailelerini göremeden hayatını kaybetti11 Haziran 2023 Pazar 17:46
  • Zelenskiy: Ukrayna’da karşı taarruz eylemleri gerçekleştiriliyor10 Haziran 2023 Cumartesi 23:23
  • Kanada Başbakanı Trudeau, Kiev’e gitti10 Haziran 2023 Cumartesi 22:17
  • Ukrayna: Bahmut yönünde 1400 metre ilerlemeyi başardık10 Haziran 2023 Cumartesi 16:34
  • Rusya: Tahıl koridoru anlaşmasını uzatmak için neden yok09 Haziran 2023 Cuma 18:15
  • Sel paniği yaşanmıştı… Ukrayna’dan yıkılan barajla ilgili iyi haber09 Haziran 2023 Cuma 13:52
  • BM’den Kahovka çağrısı: Durum daha da kötüleşebilir08 Haziran 2023 Perşembe 11:57
  • Rusya: Ukraynalı sabotajcılar amonyak boru hattını patlattı07 Haziran 2023 Çarşamba 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti