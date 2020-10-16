  • BIST 1.180
  • Altın 486,128
  • Dolar 7,9253
  • Euro 9,2687
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASon 24 saatte 5 yeni vaka açıklandı, Pilli güneye geçişler konusunda uyardı

Sabah uyanmakta zorluk çekiyorsanız dikkat!

» »
Güne zinde başlayabilmek, konsantrasyon sahibi olabilmek ve çeşitli hastalıklara yakalanmamak için iyi bir uyku büyük önem taşır. Uyku apnesi ise hayatı kabusa çevirebiliyor.
Sabah uyanmakta zorluk çekiyorsanız dikkat!

Horlama tüm dünyada milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve sadece horlayan kişinin çevresindekilerini rahatsız etmekle kalmayıp ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir durum. Horlamanın sebebi uyku apnesi olabilir. Öyle ki uyku apnesi sendromu, kişinin gece uykuda rahat nefes almasını engelleyen bir hastalık.

 

Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacı karşılanmaz ve ilk olarak kalp - beyin gibi önemli organlar etkilenir. Bu organların dışında hormon yapısı bozulur, kan damarları etkilenir ve kan basıncı artar.

SABAH KALKMAKTA ZORLANMA UYKU APNESİ BELİRTİSİ

Peki, kişi uyku apnesi olduğunu nasıl anlar? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, uyku apnesi olan kişilerin gün içindeki belirtilerini şöyle sıraladı:

* Bu kişiler sabah kalkmakta zorlanırlar.

* Unutkanlık olur.

* Çabuk sinirlenirler.

* Gün içerisinde sürekli uykuya meyilli olurlar.

* Oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuyakalırlar.

* Çok terler ve kilo alırlar.

KISA BOYUNLU OLMAK UYKU APNESİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Doç. Dr. Yıldırım, "Özellikle burun tıkanıklığı, burun etleri, geniz eti, yumuşak damakta sarkma, bademciklerde büyüme, dil kökünde büyüme, çenenin geride olması, kısa boyunlu olma ve kilolu olma uyku apnesi riskini artırır" dedi.

Uyku apnesinin tedavisine değinen Doç. Dr. Yıldırım, "Öncelikle kilolu olanlar zayıflamalı, burun tıkanıklığı olanlar burun operasyonu geçirmeli, yumuşak damakta-küçük dilde sarkma olanlar gerekli tedavi prosedürlerini yaptırmalı, dil kökünde büyüme ve çenede kayma da düzeltilmelidir" şeklinde konuştu.

Uyku apnesinin multidisipliner olarak bir ekip içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine değinen Doç. Dr. Yıldırım, "Doğru teşhis ve tedavi için öncelikle kişiye uyku testi yapılmalıdır. Detaylı bir kulak burun boğaz muayenesinden geçmelidir" dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Corona virüsü hastaları için kritik düzeyde..."15 Ekim 2020 Perşembe 14:30
  • Kanser ilaçlarının yan etkileri öngörülebilecek15 Ekim 2020 Perşembe 14:10
  • Korona virüs aşısı için en net tarih Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi15 Ekim 2020 Perşembe 13:50
  • Covid-19'da hangi test ne kadar güvenilir sonuç veriyor?15 Ekim 2020 Perşembe 13:30
  • Sirkenin Az Bilinen 7 Önemli Faydası15 Ekim 2020 Perşembe 13:10
  • Menopoz Dönemini İyi Geçirmek Elinizde15 Ekim 2020 Perşembe 12:50
  • 95 yaşında corona virüsünü yendi15 Ekim 2020 Perşembe 09:55
  • Bebeklerde göz yaşı kanal tıkanıklığına dikkat15 Ekim 2020 Perşembe 09:53
  • Uzman isimden koronaya karşı müthiş öneri.15 Ekim 2020 Perşembe 09:32
  • Corona virüsü aşısıyla ilgili en net tarih: 2022’ye kadar onlar aşı olmayacak15 Ekim 2020 Perşembe 09:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti