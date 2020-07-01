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Sağlık Bakan Pilli: 1 pozitif vaka var

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Sağlık Bakan Pilli: 1 pozitif vaka var
Sağlık Bakan Pilli: 1 pozitif vaka var

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 1 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısının 803 olduğunu belirten Bakan Pilli şunları kaydetti ;

" Son 24 saat içerisinde yapılan 803 testten 434 test sonuçlanmıştır.

369 test sonucu üzerinde çalışma yapılmaya devam edilmektedir . 434 test deniz yolu ile gelen yolcular ve KKTC'den yurt dışına giden yolculara yapılmış olan testlerdir.

369 test ise henüz sonuçlanmamış ve havayolu ile ülkemize gelen yolculara yapılmıştır.

Yapılan 434 testin sonucunda deniz yolu ile gelen yolcular arasından 1 pozitif vaka tespit edilmiştir. Bu vaka Sağlık Personeli tarafından alınarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümüne müşahede altında alınmıştır.

Yapılan çalışmaların ardından vakanın temaslıları tespit edilmiş olup, temaslılar Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altına alınacaktır.

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