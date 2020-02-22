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Sağlık Bakanı Ali Pilli canlı yayında açıkladı, hastada akciğer enfeksiyonu var!

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, 15 gün önce turla Dubai'ye giden ve bir hafta önce yurda dönen 74 yaşındaki kadının bugün yüksek ateş şikâyetiyle Mağusa Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti.
Sağlık Bakanı Ali Pilli canlı yayında açıkladı, hastada akciğer enfeksiyonu var!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 15 gün önce turla Dubai'ye giden ve bir hafta önce yurda dönen 74 yaşındaki kadının bugün yüksek ateş şikâyetiyle Mağusa Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu belirtti.

Doktorların hastaya akciğer enfeksiyonu teşhisi koyduğunu açıklayan Bakan Pilli, ancak hastanın Dubai'deyken korona virüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa'ya aktarıldığını kaydetti.

Söz konusu hastaya korona virüsü tanısı konmadığını  vurgulayan Bakan Ali Pilli, akciğer enfeksiyonu nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan hastanın genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.


Dubai’nin de yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde 14 korona virüsü vakası görüldüğüne dikkat çeken Bakan Pilli, 74 yaşındaki kadının riskli bir bölgeye seyahat etmiş olmasından dolayı, karantina uygulamasının tamamen tedbir amaçlı olduğunu da vurguladı.

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