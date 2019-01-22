  • BIST 99.677
  • Altın 219,937
  • Dolar 5,3371
  • Euro 6,0634
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz rahim ağzı kanseri taraması yapacak.

» »
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Lapta Sağlık Merkezi’nde gelecek hafta ücretsiz rahim ağzı kanseri taraması yapacak.
Sağlık Bakanlığı, ücretsiz rahim ağzı kanseri taraması yapacak.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Lapta Sağlık Merkezi’nde gelecek hafta ücretsiz rahim ağzı kanseri taraması yapacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, smear (simir) testi 28 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında 30-64 yaş aralığındaki kadınlara için ücretsiz uygulanacak.

Yine aynı dönemlerde 50-74 yaş arasındaki kadın ve erkek bireylere bağırsak kanseri taraması için de ücretsiz gaitada gizli kan testi uygulanacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Basın ve ifade özgürlüğü bizlerin onurudur”22 Ocak 2019 Salı 17:25
  • Meclis’te eğitim, narenciye, turizm ve devlet arazilerinin kiralanması ele alındı22 Ocak 2019 Salı 17:20
  • Tarım Dairesi’nden vatandaşlara uyarı!22 Ocak 2019 Salı 16:08
  • Kitap'tan %5 KDV kalkmalı22 Ocak 2019 Salı 16:07
  • Zaroğlu: “50 TL’lik elektiriği devlet karşılayabilir’’22 Ocak 2019 Salı 16:05
  • Şahali: “KKTC kendi giderlerini karşılayacak duruma geldi”22 Ocak 2019 Salı 16:00
  • Sigara denetimlerine devam ediliyor22 Ocak 2019 Salı 15:35
  • Memur-Sen, postane önünde yapılacak eylem ve basın açıklamasında yerini alacağını açıkladı22 Ocak 2019 Salı 15:30
  • Şefik Pakistan’da mevkidaşının yemin törenine katıldı22 Ocak 2019 Salı 15:25
  • “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun öğrencilerle buluştu22 Ocak 2019 Salı 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti