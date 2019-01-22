Sağlık Bakanlığı, ücretsiz rahim ağzı kanseri taraması yapacak.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Lapta Sağlık Merkezi’nde gelecek hafta ücretsiz rahim ağzı kanseri taraması yapacak.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, smear (simir) testi 28 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında 30-64 yaş aralığındaki kadınlara için ücretsiz uygulanacak.
Yine aynı dönemlerde 50-74 yaş arasındaki kadın ve erkek bireylere bağırsak kanseri taraması için de ücretsiz gaitada gizli kan testi uygulanacak.
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