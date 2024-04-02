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Şahiner: Üretici, üretme şevkini hiç bu kadar kaybetmemişti

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Narenciyede Son Durum” konulu güncel konuşmasında, uzun süredir aynı konu üzerinde konuştuğunu ancak sorunların artarak, devam ettiğini söyledi.
Şahiner: Üretici, üretme şevkini hiç bu kadar kaybetmemişti

Üreticinin şevkinin kırıldığını ifade eden Şahiner, “Ovalar, bahçeler boş” dedi. İçler acısı bir durum söz konusu olduğunu belirten Salahi Şahiner, kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini kaydetti.

“18 aya yakın bir süredir birçok üreticinin cebine bir kuruş girmediğini” ifade eden Şahiner, kesilen bahçeler ile kesilmeyen bahçeler arasındaki farka işaret ederek, bunun rekolteye etkisinin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Havaların da erken ısınmasıyla dalında dökülmelerin görüldüğünü, rekoltede ciddi bir düşüş yaşandığını anlatan Şahiner, valensiyanın hasadının geciktiğini kaydederek, “Bu başka hata kaldırmaz” dedi. Şahiner, valensiya hasadının hangi hızda gerçekleşeceğinin önemine dikkat çekti.

Ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğinin büyük bir soru işareti olduğunu söyleyen Şahiner, üreticinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandığını da kaydederek, portakalın uluslararası piyasalardaki değerinin iki katına çıktığını belirtti. Üreticinin lehine bunun güncellenmesi çağrısı yapan Şahiner, Cypruvex’e yatırımın ayrı bir kalemden yapılması gerektiğini de söyledi.

Gelecek sene için ihracat şeklinin sürdürülebilir olmasının önemini vurgulayan Şahiner, bunun Tarım Bakanlığı’nı aştığını, Dışişleri Bakanlığı’nın da konuya müdahil olması gerektiğini belirtti. Şahiner, üreticinin çok zor günlerden, dönemlerden geçtiğini ancak bu kadar da üretim şevkini kaybettiği bir dönem olmadığını kaydetti.

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