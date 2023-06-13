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Sahte ehliyet... Eğitmenlere ek tutukluluk

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Girne’de sahte öğrenci ehliyeti verilmesi olayıyla ilgili tutuklanan eğitmenler soruşturma kapsamında 7 gün daha tutuklu kalacak. Sahte evrakı teslim alan zanlı ise teminata bağlandı.
Sahte ehliyet... Eğitmenlere ek tutukluluk

Girne’de sahte öğrenci ehliyeti verilmesi olayıyla ilgili tutuklanan Ergüneş Şoför Okulu eğitmeni C.A.U. ile eğitmen L.B. ve sahte evrakı alan S.K. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Yavuz, zanlıların Girne’de meydana gelen “Resmi Evrak Sahtelemek, Evrak Sahtelemek, Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini “suçlarından tutuklandığını belirtti. 

Yavuz, sürüş eğitmenleri L.B. ile C.A.U’nun 16 Mayıs 2022 tarihli Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Girne Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Öğrenci ehliyeti sınav sonuç listesinde ismi olmadığı ve sınava girmediği halde zanlı Sezer Karataş adına sahte olarak düzenlenen form ve KKTC Vergi Dairesi tarafından adına düzenlenen genel tahsilât makbuzunun arka kısmına, konu sınav tarihinde görevli müfettiş U.Ö’nün imzasını sahteleyip “Geçti” ibaresi yazarak sahte olarak düzenlenmiş olan mührü vurmak suretiyle resmi evrakı sahteleyip Girne Vergi Dairesinde konu sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürüp akabinde S.K. adına olan “D” sınıflarına haiz öğrenci sürücü belgesini sahtekarlıkla temin ettiklerini belirtti.  

Polis olayın bilgilerine 8 Haziran 2023 tarihinde geldiğini ve ilk etapta C.A.U. ve S.K’nın tespit edilerek tutuklandığını ve meselede bağlantısı görülen zanlı L.B’nin ise arandığını öğrenmesi üzerine polise gelerek teslim olduğunu mahkemeye aktardı. 

Yavuz, zanlıların çalıştığı şoför okulunda yapılan aramada mühürlü bazı evraklar belirlendiğini söyledi. Polis, bu evrakların sahte olup olmadığına dair inceleme yapılacağını açıkladı.  

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar olduğunu belirten Yavuz, zanlılardan C.A.U. ve L.B’nın 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.  

 

Yavuz, meseleyle ilgili tutuklanan S.K’nin ise soruşturmaya etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti. 

Mahkeme, eğitmen olan zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı S.K’nın ise 20 bin nakit, 200 bin TL tutarında kefalet senediyle, yurt dışına çıkışını yasaklanarak yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

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