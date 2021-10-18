Saner: Maaşlarda sorun olabilir!

Başbakan Ersan Saner, katıldığı bir programda maliye ile ilgili soruları yanıtlarken, “maaş sıkıntısını” işaret etti. Saner, “Bir katkı olmazsa 12 ve 13. maaşlarda sorun olabilir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, 12’nci ve 13’üncü maaşlarda sıkıntı olabileceğine işaret etti. Kıbrıs TV’de Hasan Hastürer’in sorularını yanıtlayan Saner, hükümetin bozulmasında yine YDP Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı suçladı.

YDP’nin ayrılma sinyaline kayıtsız kalamayacaklarını, irade kullanarak karar verdiğini söyleyen Saner, erken seçime kadar bir hükümetin görevde olacağını söyledi. Saner, değerlendirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın kısa zamanda bir karar vereceğini de belirtti.

“MAAŞLARDA SORUN OLABİLİR”

9 aylık zor bir süreçten geçtiklerini hatırlatan Saner, Kovid ve mali açıdan çok zorluk çekseler de Anavatan Türkiye’nin desteğini her zaman hissettiklerini söyledi. Kısa zamanda bir takım önemli çalışmaları hayata geçirmeyi başardıklarını belirten Saner, Ercan’ın 15 Kasım’da açılması için hummalı çalışmanın sürdüğünü vurguladı.

Maliye ile ilgili sorular üzerine Saner, “Bir katkı olmazsa 12 ve 13. maaşlarda sorun Bilindiği gibi Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hükümetin görüşme taleplerine yanıt vermediği, maaşların ödenmesinde sıkıntı çıkacağı iddia edilmişti. Hükümet yetkililerinin randevu taleplerinin reddedilmesi ile ilgili UBP'de kurultay krizinin belirleyici olduğu ifade edilmişti.