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Sars Nedir? Sars Virüsü Belirtileri Nelerdir? Sosyal Medya Yıkılıyor

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Geçtiğimiz akşam sosyal medyada yayılan "Çin'de Sars virüsü tespit edildi!" iddiası beraberinde korku ve paniğe neden oldu. Peki, Sars nedir? Sars virüsü belirtileri nelerdir?
Sars Nedir? Sars Virüsü Belirtileri Nelerdir? Sosyal Medya Yıkılıyor

Sars virüsü nedir? Geçtiğimiz akşam Çin'de Şangay Pudong Havalimanı'nda çalışan birkaç kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından, havalimanındaki binlerce kişinin karantinaya alındığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karantinaya alınmak istenen kişilerin zorla itildiği görüldü.Görüntüler sonrası görevlinin korona değil Sars olduğu iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Peki, Sars nedir? Sars virüsü belirtileri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar...

SARS VİRÜSÜ NEDİR?

Hastalık etkeni SARS-CoV olarak isimlendirildi. Düşman antijenik ve genomik yapısı farklı yeni bir coronavirus idi. Coronavirusler, tek sarmallı RNA virusleridir. Hayvanlarda ve insanlarda üst solunum yolu infeksiyonları ve enterokolitlere yol açarlar. SARS etkeni olan coronavirus, ölümüne neden olduğu doktor Carlo Urbani anısına Urbani suşu olarak da adlandırılıyor. Sars hastalarının çoğu 25-70 yaşlarında o zamana kadar sağlıklı olarak bireylerdir. 15 yaşından küçük çok az sayıda kuşkulu vaka görüldü.

SARS VİRÜSÜNÜN BULAŞMA YOLLARI

- Damlacık (Droplet) İnfeksiyonu
- Hava yolu
- Vücut sıvıları

Bulaşmada yakın temas (Hasta bakımı, hasta ile birlikte yaşama, şüpheli olgunun solunum sekresyonları ve/veya vücut sıvıları ile direkt temas) önemlidir. Bu nedenle hastane personeli ve hasta yakınları birinci derecede risk altındadır.

SARS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

İnkübasyon dönemi genellikle 2-7 gündür. Ancak 10 güne kadar da uzayabilir. Hastalık ateş (38 dereceden fazla),üşüme titreme gibi prodromal belirtilerle başlamakta bazen başağrısı, düşkünlük, kas ağrısı görülmektedir. Hastalığın başlangıcında bazı olgularda hafif solunum belirtilerine de rastlanmıştır. Döküntü, nörolojik veya gastrointestinal bulgulara rastlanmamaktadır.

Üç ile yedi gün sonra alt solunum fazı başlar. Balgamsız, kuru öksürük veya dispne şeklinde başlayıp hipoksemiye kadar uzanabilir. Olguların %10-20’sinde solunum yetmezliği çok ciddi boyutlara ulaşır. Entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekir. SARS’ın mortalitesi yaklaşık %3 olarak belirtilmektedir.

SARS'IN TEDAVİSİ

Hastalıkta temel tedavi ortaya çıkan solunumsal sorunlara yönelik destek tedavisi, gerekirse oksijen ve ARDS geliştiğinde invasiv mekanik ventilasyondur.

SARS VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖDLÜ?

Dünyada 2002-2003’de ortaya çıkan SARS salgınında Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, çoğunluğu Çin’de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi.

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