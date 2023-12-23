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Seks yaparken sahibine saldıran köpeğin itlaf edilmesine karar verildi

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Britanya’da Amerikan Bully XL cinsindeki bir köpek, seks yaptığı sırada sahibine saldırdı. Mahkeme köpeğin itlaf edilmesine karar verdi.
Seks yaparken sahibine saldıran köpeğin itlaf edilmesine karar verildi

Hank adlı iki yaşındaki köpek, 32 yaşındaki sahibi Scott Thurston’ı sevgilisiyle seviştiği sırada sol kolundan ve çenesinden ısırdı.

 

BBC‘nin haberine göre Thurston’ın sevgilisi Leanne Bell polis çağırdı. Polis eve vardığı sırada Thurston’ı bahçede köpeğini sakinleştirmeye çalışırken gördü.

Bell polislere “Dört çocuğum var, köpeği seviyorum ama onu çocuklarımın yanında tutamam” dedi. Köpek alt kattaki bir odaya kapatıldı.

Polis, köpeğin tehlikeli olduğunu belirterek itlaf edilmesini talep edince olay mahkemeye taşındı.

Polis memuru mahkemede köpeğin önemli bir güvenlik sorunu olduğunu söyledi: “Thurston’ın yaralanmaları ciddi olmasa da bir dahaki sefere küçük bir ısırık değil, çocuklardan biri hedef olabilir.”

Thurston’ın avukatı ise ‘daha önce herhangi bir olay yaşanmadığını’ bu nedenle ‘uygun önlemlerle köpeğin güvenli bir şekilde eve geri gönderilebileceğini’ söyledi.

Mahkeme evde dört küçük çocuk olduğunu hatırlatarak köpekle ilgili ‘güvenlik kaygısı’ olduğunu belirtti ve itlaf emri verdi.

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