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Şenkul duyurdu: Kale arkasına küçük bir dönüş çemberi yaptık, yeni düzenlemeler yolda...

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kale arkasında yeni düzenlemelerin hayata geçirilmeye başlandığını duyurdu.
Şenkul duyurdu: Kale arkasına küçük bir dönüş çemberi yaptık, yeni düzenlemeler yolda...

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kale arkasındaki tanımsız alanları kaldırım, eskiden kaldırım olan bölümü de park yeri olarak yeniden düzenlediklerini duyurdu. 

Şenkul, "Limanda yapılan tadilat sonrası giriş çıkışı çok zor bir noktaya gelen yolu yeniden tanımlayarak ve yolun bitiş noktasına da küçük bir dönüş çemberi ekleyerek bu bölgedeki sorunu da çözdüğümüzü düşünüyoruz" dedi.

Başkan Şenkul, "Gelecek hafta kaldırım, sokak aydınlatması ve tarihi doku ışıklandırılması ile kale arkası yolunu da yenilenen ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile kullanacağı kamusal alanlara eklemiş olacağız. Sırada kale arkası plajına giden bölge. Kaderine terk edilmiş bu bölgeyi adım adım halkın kullanıma laik hale getireceğiz. Az laf çok iş." ifadelerini de kullandı.

 

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