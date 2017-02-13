Sevgi Günü

Önümüzdeki Salı günü Sevgililer günü...Seven insanlar için her gün değerli ve önemlidir. Tek bir güne sığdırılan ve özelleştirilmiş olan günlerin ticari bakımdan değeri var. Böyle olsa bile yine de o gün insanların birbirlerine küçük te olsa sürprizler yapması güzeldir. Sevdiğinden tek bir çicek bile aldığında sevinen insanlar vardır. Sevdiğine küçük te olsa bir hediye vermekten keyif ve mutluluk alan insanlar vardır. Bayram gibi, yıldönümü gibi, doğum günü gibi birbirine ufak hediyeler almak ve vermek o günlerin anısına insanı mutlu eder.

Her ne kadar bu günlerin ticari olduğunu düşünsek bile yine de küçük te olsa insanlar bu günlerde bir beklenti içine girer. Almak kadar vermek te güzeldir.

Ben hem hediye almayı hem de hediye vermeyi çok seviyorum. Bunun için özel günleri beklemem. Dikkatimi çeken birşey gördüğümde onu hemen alırım, alırken zaten aklımda kime vereceğimi de kararlaştırmışımdır.

Cemal Süreya’nın sevdiğim birçok sözlerinden bir iki tanesi var ki çok severim;

“Seninle şöyle oturup konuşamadık. Birbirimizi görmeden yaşlanıyoruz, farkında mısın?”

“Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana sonra yine bana bak.”

Ne kadar sade ve içten anlatmış sevgi ve aşk hakkında hissedilenleri...

Yaklaşan sevgililer gününde sevdiğinize şiir de hediye edebilirsiniz mesela...Bu sene ona farklı birşey yapınız, şiir gibi...Ona söylemek istediklerinizi sesli olarak okuyup gönderebilirsiniz de...Elinizdeki akıllı telefonlar bu sefer de böyle bir işe yarasın, ne dersiniz?

Yazımı yine Cemal Süreya’dan güzel bir dörtlükte bitiriyorum...

“ İnsanın başına ne gelirse merakından gelir demiş eskiler, baktım olmuyor, ben seni merak edeyim, sen de geliver” ...