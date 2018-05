Bu haftasonu anneler günü...Her nedense genel olarak etiket yapıştırır gibi özel günler meraklısıdır insanlar...

Belki ben de sevmişimdir bir zaman özel günleri...Yaşadıkça bu günlerin anlamsızlığını insan keşfeder. Sanki yılın 364 günü istediğiniz şekilde davranıp sadece tek bir günde bir çicek veya hediye almak ile bilerek veya bilmeyerek, farkında olarak veya farkında olmayarak üzülen, kırılan anne ile evlat ilişkisinin bu şekilde düzeleceği sanılır...

Yine de anneliktir işte...Çocuğu ne yapsa, yine de kıyamaz...Bazen hasretle, bazen boynu bükük bir şekilde evladını, evlatlarını bekler.

Dünya değişti diye yazacaktım, vazgeçtim...İnsanlar değişti diye yazacaktım, vazgeçtim...Değişir...Değişiriz...Bu kaçınılmazıdr.

Dünyanın var olduğu günden beri değişmeyen şeyler de var yine...Anne ve çocuk ilişkisi...O bağ sadece ölene dek devam etmez, öldükten sonra da devam eder...O derece değerli ve hassas bir bağdır...

Eskiye nazaran fazla mı katı olundu nedir?

Annelerin sevgisi koşulsuzdur. Anneler evlatlarını her şekilde, ne olursa olsun sever ve bu sevgi bitmez. Sadece bazı anneler sevgisini gösteremez. Tıpkı bizi çok seven insanların bazen sevgilerini dile getiremedikleri gibi...

Sözcükler yürekten dile dökülmez. Bir şeyler olmuştur geçmiş zamanda, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken...

O günden sonra, her ne kadar yeni bir adım atılsa bile bir türlü filizlenmez ilişki...Hayata tutunması için toprak attıkça toprak kendinden utanır...Yeşermesi için su verdikçe su kendinden utanır.

Birinin annesi olmanız için onu doğurmanız gerekmez...

Birinin evladı olmanız için de onun sizi doğurması gerekmez...

Annelik o kadar kutsal bir değerdir ki, anne olan bir kadın hayatının geri kalan kısmında bu merhamet ve şefkat duygusunu yaşadığı her alana dokunarak gösterir... Renklerle güzelleştirir dokunduğu her yeri...Bazen yolda bulduğu bir kediye kucak açmaktır bu renkler, bazen yetim çocukların başını okşamaktır bu renkler, bazen bir gülümsemedir ağlayan birine...Unutmayınız ki olumsuz herşey, olumlu bir durumun hizmetindedir.

Hayatımızda karşılaştığımız ağır sınavlar bizi olumlu bir yere getirir...

Bazı anneler evladını veya evlatlarını vaktinden önce kaybetmiştir...

Bazı evlatlar annelerini ya zamansız kaybetmiştir ya da zamanlı ama her ikisi de acı...

Annesi yanında olanlar için güzel bir anneler günü diliyorum.

Evlatları yanında olan anneler için de onlarla geçirecekleri güzel bir anneler günü olsun diliyorum.

Gerisi için de söylenecek tek şey, an biriktiriniz...Ben özel günlerde hep an biriktiririm. Benim için diğer günlerden bir farkı olmadığından ötürü...Sarıp sarmalarım etrafımda olan her şeyi ve herkesi...Sadece an...Sadece sevgi...Yüreğinizden gülümsemeyi ve sevgi vermeyi deneyiniz...Sadece daha iyi bir yaşam için değil, yaşadığınız an’ın kıymeti açısından...Biz sadece bir nefes ile varız. Bir nefes ile var iken, bir nefes ile de gideriz...Hoşçakalınız...