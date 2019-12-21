Sis nedeniyle kaybolan 150 koyun bulundu

Elazığ’da, yoğun sis nedeniyle kaybolan 150 koyun, jandarma ekiplerinin dokuz saatlik çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.
Ağın ilçesine bağlı Öğrendik köy sakinlerinden Duran Demir, dün, gündüz saatlerinde otlatmaya bıraktığı 150 koyunu akşam saatlerinde almaya gittiğinde bulamadı. Sisli havada koyunlarını bulamayan Demir jandarmadan yardım istedi.
Jandarma ekipleri, koyunları köyün 5 kilometre ilerisinde dere kenarında buldu.
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