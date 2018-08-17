Son Dakika: Gümrük,Hastaneler ve Kamu'da mesai kaosu! Ek-Mesai kabul etmeyeceklerini açıkladılar!

Hükümetin ek-mesailer ile aldığı karara 5 sendikadan ortak tavır geldi.

5 sendika üyelerinin Ek-Mesai görevi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

İşte o ortak açıklama;

17/08/2018

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Hani “EMEK EN YÜCE DEĞER” di. Hükümetin ek mesaileri kaldıralım düşüncesini ve dövizin yükselmesine bağlı hükümetin yanında diğer tüm kesimlerin krizi fırsatçılığa dönüştürmesini kınıyoruz. Ek mesai oranlarını ve şeklini önceden belirleyerek sendikaları çağırıp “biz bunu uygulayacağız” diyerek dayatma yapmasını kabul etmiyoruz. Evinden, eşinden, çocuğundan fedakarlık yaparak normal mesai çalışma saatleri dışında da çalışmaya zorlanan kesimler üzerinden bir tasarrufa gidilmesi kabul edilemez. Ek mesai halka doğru anlatılmamakta ve haksız kazanç gibi gösterilmektedir. Ek mesai yetersiz personele ve organizasyondaki yanlışlıklara bağlı olarak doğmaktadır. Sıfır eksik personel, sıfır ek mesai demektir. İhtiyaç olan yerlere istihdam yapmayarak personel eksikliğine bağlı bilinçsizce yarattıkları ek mesailerin sorumluluğunu alın teriyle yaşamlarından fedakarlık yaparak ek mesaiye giden çalışanın boynuna yüklemek “herkes elini taşın altına koysun” demek gazel okumak ve çalışanla dalga geçmek anlamına gelmektedir. Buradan çağrımızdır, eksik personel ihtiyacını gidererek ek mesaileri ciddi oranda azaltmaya tam destek veriyoruz. Bu nedenle sıfır ek mesaiyi sağlamak amacıyla 5 sendika olarak (Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Gümrük Çalışanları Sendikası) 20.08.2018 (pazartesi) tarihi itibariyle tüm kamu (gümrükler yarından itibaren) ve Sağlıktaki tüm birimlerde (acil servis ve yoğun bakım dışında) ek mesai yapmama kararı alınmıştır. Halkın hizmet alımında yaşanacak sorunlara karşı hükümeti gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası

Gümrük Çalışanları Sendikası

Sendikalar adına:

METİN ATAN