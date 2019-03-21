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Son Dakika Haberi:Lefkoşa Girne anayolunda kaza! Tarlaya uçtu!

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Lefkoşa Girne anayolunda kaza! Tarlaya uçtu!
Son Dakika Haberi:Lefkoşa Girne anayolunda kaza! Tarlaya uçtu!

Lefkoşa Girne anayolunda kaza! Tarlaya uçtu!

Bu akşam saatlerinde Lefkoşa Girne yolu Boğaz mevkiini geçtikten sonra trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazası Boğaz'dan Girne'ye  dağdan inerken hız tespit kamerasını  geçtikten hemen  sonra aracın anayoldan sol refüjden tarlaya uçması neticesinde meydana geldi. 

Girne yönünde seyahet eden araç tarlaya uçtu. Kazada yaralı var. Ambulans olay yerinde.

Polis olay yerinde.

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