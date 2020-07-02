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Sosyal Adalet Hareketi: ”Tüm tedbirler alınır, hazırlıklar yapılır ve öyle ülkeyi dışa açarsınız”

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 Sosyal Adalet Hareketi, kimsenin “sonsuza kadar kapalı kalalım” demediğini belirterek, öncelikli olarak yapılması gerekenler olduğunu belirtti.
Sosyal Adalet Hareketi: ”Tüm tedbirler alınır, hazırlıklar yapılır ve öyle ülkeyi dışa açarsınız”

 Sosyal Adalet Hareketi, kimsenin “sonsuza kadar kapalı kalalım” demediğini belirterek, öncelikli olarak yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

“Tüm tedbirler alınır, hazırlıklar yapılır ve ülkeyi dışa açarsınız” diyen Hareket, yaptığı yazılı açıklamada yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Pandemi hastanesi hazır olmalı; Test kapasitesi yeterli olmalı;  Girişleri gruplarken, DSÖ ve Bağımsız kuruluşların risk grupları baz alınmalı; Farklı risk grubu ülkelerden gelen yolcular, birlikte seyahat etmemeli. Eğer ederse, o uçaktaki tüm yolcular, uçakta bulunan en yüksek risk grubu yolcuya göre işlem görmelidir.; Ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık/bilim insanları ne derse ona göre davranılmalı, siyasi kararlar alınmamalı; Yetkililer şeffaf ve tutarlı olmalı. Açıklamalar geç yapılmamalı. Halkı paniğe sürüklememeli; Gelen turist/öğrenci için, ülke kaynaklarından ücretsiz test, karantina vb. harcamalar yapılmamalı. Bu harcamaları otel, üniversite veya gelen kişi ile ilgili kuruluşlar karşılamalı”

Hareket, “Hükümet bunların hiçbirini yapmadan ve/veya yanlış yaparak ülkeyi dışa açarak halkın sağlığını ve ekonomiyi tehlikeye atmıştır” iddiasında bulundu.

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