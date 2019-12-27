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Sözcü davasında gazetecilere hapis cezası

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Sözcü çalışanlarının yargılandığı davada mahkeme, köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezası verdi.
Sözcü davasında gazetecilere hapis cezası

Sözcü gazetesi çalışanlarının yargılandığı davada mahkeme aralarında köşe yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da olduğu 7 ismi "FETÖ'ye yardım etme" suçundan hapis cezalarına çarptırdı.

İddianamede delil olarak Sözcü gazetesinin haberleri ve köşe yazılarının yer aldığı davanın karar duruşması İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Son sözlerin alınmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15'er gün; gazetenin genel yayın yönetmeni Mustafa Çetin'e 3 yıl 4 ay; internet sitesi haber koordinatörü Yücel Arı, muhabir Gökmen Ulu ve muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli'ye 2 yıl birer ay hapis cezası verdi. Gazetenin internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun'un ise beraatine karar verildi.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ise ayrıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, karar öncesi son sözü sorulan Çölaşan, "Hakkımızda açılan boş bir davadır. Aleyhimize ne belge, ne tanık vardır. Lafı uzatmadan beraatimi istiyorum” dedi.

Gökmen Ulu ise "Hakkımızda dayanaksız iftiralar çürümüştür. Hukuka aykırı suçlama ile mağdur edildik. Bir an önce adaletin tecelli etmesini, beraatimi istiyorum” dedi.

Sözcü gazetesine yönelik dava Gökmen Ulu'nun 15 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan "Sözcü Erdoğan'ı buldu" haberi üzerine açılmıştı. Darbe girişiminin gerçekleştiği günün sabahında yayınlanan söz konusu haber, o tarihte tatilde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerede dinlendiğine dair bilgiler içeriyordu.

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