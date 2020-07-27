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Strovilya (Akyar) İçin Yeni İstişareler

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Strovilya (Akyar) İçin Yeni İstişareler
Strovilya (Akyar) İçin Yeni İstişareler

“Derinya Belediyesi” sınırları içerisinde bulunan “Strovilya” (Akyar) bölgesinin bir çeşit kalkınmasına ilişkin yeni istişarelerin sonbaharda başlaması bekleniyor.

Haravgi gazetesi, “Strovilya İçin Yeni Ayrı İstişareler” başlıklı haberinde, Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği yetkilisinin gazeteye yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre İngiliz yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, “Derinya Belediyesi” sınırları içerisinde bulunan “Strovilya” (Akyar)  bölgesinin bir çeşit kalkınmasına ilişkin yeni istişarelerin sonbaharın başlarında başlamasının beklendiğini ifade etti.

Derinya Belediyesi’nin, İngiliz Üslerine ilişkin siyasi beyanda, belediyenin “Strovilya” “(Akyar) konusunda sunduğu önerilerin reddedilmesine ilişkin olarak İngiliz yetkili, Dikelya ve Ağrotur egemen İngiliz üs bölgelerinin, kalkınmanın, İngiliz üslerinin operasyonel kapasitesinde ayrıca bu bölgelerin çevresel, tarımsal, tarihsel ve diğer hassasiyetlerinde, olumsuz etkiye sahip olmamasını garanti altına almak istediklerini belirtti.

Derinya Belediye Başkanı Antros Karayiannis ise gazeteye yaptığı açıklamada İngiliz Üslerinin, bölgenin kalkınmasının ileriye götürülmesine ilişkin olumsuz tavrı nedeniyle bir takım soru işareti yarattığını ifade etti.

Karayiannis, “Strovilya” (Akyar) konusunun sadece Derinya değil tüm Kıbrıs ile ilgili olduğunu söylerken konuya ilişkin mektupları tüm ilgili bakanlara ve Dikelya İngiliz Üslerine gönderdiklerini belirtti.

Karayiannis, sonbaharda ise bütünlüklü plan için belediye olarak İngiliz Üsleri tarafından çağrılmayı beklediklerini de ifade etti.

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