Suay: Beyaz baston, görme engelli bireyler için bağımsızlığın sembolüdür

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, başından geçen bir olayı anlatarak beyaz bastonun görme engelli bireyler için önemine vurgu yaptı.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, ‘ bir görme engellinin bağımsızlık öyküsü’ başlığı ile kişisel sosyal medya hesabı bir paylaşımda bulundu.

Başından geçen bir olayı anlatarak beyaz bastonun görme engelli bireyler için önemine vurgu yapan Suay, “Beyaz baston, görme engellilerin kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebilmesine imkan tanıyan bir araç, bağımsızlığın sembolüdür” dedi.

Suay, Engelliler Dayanışma Derneği bünyesinde düzenli olarak bağımsız hareket eğitimleri düzenleyerek, görme engellilerin yaşam konforunu artırabilmek için yoğun bir emek harcadıklarını da belirtti.

Ömer Suya başından geçen hikayeyi şu ifadelerle anlattı:

“Yine bağımsız hareket eğitimleri için sokaktaydık. Ben önde, iki öğrenci arkadaşım da arkada Kaymaklı'nın sakin sokaklarında dolaşıyorduk. Bir yandan teknik bilgileri, diğer yandan da öz güvenin önemini anlatıyordum gençlere.

Belirli bir seviyeye ulaştığımız için bireysel hareket eğitimlerine daha ağırlık vermeye başladığımız bir gündü. Gençleri farklı farklı sokaklara bırakarak ben de karar, yani buluşma noktası olarak belirlediğim alanda durmaya başlamıştım. Bir sağa, bir sola gidiyor, gençlerin baston tıkırtılarını takip etmeye çalışıyordum.

Müdahale etmeyecektim. Lakin her ihtimale karşın da yalnız bırakmamalıydım. Bir süre sonra gençlerden biri önce karar noktasına, sonra da dernek merkezine ulaşmıştı. Diğer arkadaşımın da artık baston tıkırtısı dahi duyulmuyordu. Biraz gittiği yöne doğru yürüsem de sokaklara sessizlik hakimdi. 15 dakika kadar daha bekledikten sonra telefonla arayarak durumunu ve konumunu sordum.

Belli ki bıraktığım sokakta ilk köşeyi kaçırmış, belirlediğimiz yönün haricinde bir konuma doğru ilerlemişti. Geri dönmeye çalışsa da ilk baştaki köşeyi kaçırdığı için dönüşü de tamamen farklı bir yöne doğru olmuştu. En sonunda da yolda rastladığı mahallelilerle konuşarak, derneğin ne tarafta olduğunu öğrenmeye çalışır.

Duyarlı insanımız da yardımcı olabileceklerini, dilerse araba ile götürebileceklerini iletir. Ve nihai olarak planlanan vakitten 45 dakika gecikmeli olarak da olsa dernek merkezinde buluştuk. Bir arabayla da olsa derneğe gelmeyi başarmıştı.”

“BURADA ÜZERİNDE DURMAMIZ GEREKEN BİRKAÇ DETAY VAR”

Anlattığı hikayede üzerinde durulması gereken birkaç detay detaylar olduğunu kaydeden Suay, “Beyaz baston kullanan bir genç, sokakta tek başına kalmış, rahatlıkla hareket edebilmişti. Orta düzeyde bile olsa teknik bilgilere sahipti çünkü” açıklamasında bulundu.

Suay, anlattığı hikayedeki gencin biraz heyecanlı bir yapıya sahip olduğu için de normal şartlarda bulduğu köşeyi kaçırdığını yolunu kaybettiğini ifade ederek, “Durumu fark edince hemen yardım istemek yerine başının çaresine bakmaya çalışmıştı. Çünkü sorunu çözebileceğine inanıyordu” dedi.

Hikayenin ana kahramanı olan gencin kaybolduğundan emin olunca, yine öğretmenine ulaşmak yerine çevresi ile istişare ederek öz güvenini yüksek tutmaya ve kendi başının çaresine bakmaya çalıştığını dile getiren Suay, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Olması gereken de buydu. Tam da öğrendiği şekilde hareket etmiş ve netice olarak da karar noktasına ulaşmayı başarmıştı.

Sokakta tek başına hareket eden ve kendisine doğru gelen bir görme engelliyi fark eden duyarlı insanımız ise tepki gösterircesine yüksek sesle konuşmadan, yardım isteyip istemediğini sormuştu. Doğru yaklaşım da buydu zaten.

‘Seni kim buraya bıraktı? Ne yapıyorsun burada? Neden tek başınasın Şeklindeki bilinç ve duyarlılık gibi kavramlardan çok uzak olan soruları sormak yerine, bu örnekte olduğu üzere yardım ister misiniz?’ Sorusunu yöneltmek yeterlidir.”

Bugün navigasyon kullanımını öğrendiği için daha da rahat gençler. Ancak o gün henüz navigasyon kullanımına geçmemiştik.”

“MAHALLENİN TEPKİSİ ÖLÇMEYİ DE HEDEFLEDİK”

Ömer Suay, yapılan eğitimin temel hedefinin ise ‘tek başına kalan bir görme engellinin başının çaresine bakabilmesini sağlamak ve mahallemizin de tepkisini ölçmek’ olduğunu aktardı.

Görme engelli bir bireyin yeterli öz güven ve teknik altyapıya sahipse rahatlıkla bir yerden bir yere gidebileceğini, yürüyüşe çıkabileceğini, alışveriş yapabileceğini ve hatta seyahat edebileceğini söyleyen Suay, “Yeter ki engel olunmasın” dedi.

“7-14 OCAK BEYAZ BASTON VE GÖRME ENGELLİLER HAFTASI VESİLESİYLE FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİM”

Ömer Suay, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Evet, 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası vesilesiyle farkındalık oluşturmak istediğim için bu yaşanmışlığı kaleme almak, anlatmak istedim.

Bu türevli haftaların temel amacının şikayet etmek, sadece sorunları konuşmak ya da kutlama yapmak olduğunu düşünmüyorum çünkü.

Mevcut sorunlara çözüm bulmak, engelleri aşabilmek için kararlılıkla adımlar atmak ve eğitim ile hayatların nasıl değiştiğine şahit olmak isteyenler, böylesi gün ve haftaları gerçek farkındalık için fırsat olarak kabul etmektedir.”