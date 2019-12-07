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Sucuoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için İstanbul’a gitti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İslam işbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için İstanbul’a gitti.
Sucuoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için İstanbul’a gitti

İslam işbirliği  Teşkilatı  Üyesi Ülkeleri 1. Sosyal Gelişim  Bakanlar Toplantısı,  TC Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde, 6-9 Aralık tarihleri arasında,  Renaissence İstanbul  Polat Hotel’de düzenleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, mevkidaşı TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile  de görüşecek.

Bakan Sucuoğlu,  9 Aralık Pazartesi günü,  Sosyal Kalkınmadan Sorumlu  Bakanlar 1. Konferansına katılarak  konuşma yapacak.

Sucuoğlu ayrıca aynı gün, iki bakanlık arasında düzenlenecek   Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına İlişkin   İşbirliği Mutabakat  Zaptı İmza Töreni’ne katılacak.

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