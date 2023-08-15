Sürdürülebilirlik üzerine çalışan beş sivil toplum örgütü

“Sürdürülebilir yaşam ilkelerinin benimsendiği bir toplum mümkün” diyerek yola çıkan sivil toplum örgütleri pek çok proje hayata geçiriyor. Bu STK’lara destek olmak, sürdürülebilir geleceğin inşasında bize yardımcı olabilir.

İklim krizi, doğal kaynakların tükenmesi, biyoçeşitliliğin azalması gibi sorunlarla karşılaştığımız bugünlerde sürdürülebilirlik, küresel düzeyde en öncelikli konulardan biri haline geldi. Bu zorluklarla mücadele etmek, hem bugünkü ihtiyaçları karşılamak hem de gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir dünya bırakmak amacıyla çalışan sivil toplum örgütlerinin rolü de daha önemli hale geldi. Çünkü örgütlenme her konuda olduğu gibi bu konuda da adımları sıklaştırmak ve birliğin gücünden yararlanmak adına çok etkili.

Sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek bize ne kazandırır?

Sivil toplum örgütleri, resmi kurumlardan bağımsız, kâr amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına dayanan, gelirini; bağışlar veya üyelik ödemeleriyle sağlayan kuruluşlardır.

Sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirlik alanındaki başlıca rollerinden biri de bu konuda bilinci artırmak. Bu kuruluşlar, kamuoyunu, çevre ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirmek, duyarlılığı artırmak adına çeşitli etkinlikler, seminerler, kampanyalar, sosyal medya çalışmaları yaparak halkın ve medyanın dikkatini çekmeyi hedeflerler. Topluluklara eğitim vermek ve onları desteklemek de bu kuruluşların ana rollerindendir. Topluluklara sürdürülebilir tarım, atık yönetimi, enerji verimliliği gibi konularda eğitim ve destek sağlayarak yerel düzeyde sürdürülebilirlik hareketinin yayılmasına, bir yaşam biçimi haline gelmesine katkıda bulunurlar.

Sivil toplum örgütleri yerel ve ulusal düzeyde politika değişiklikleri ile düzenlemeler için baskı oluşturmak için de çalışırlar. Sürdürülebilirlik için eksik maddeleri tespit eder, neler yapılabileceği konusunda bilgi vererek teşvik eder ve böylece politikacıların dikkatini çekerek politikalara etki ederler. Aynı zamanda küresel sorunlara karşı uluslararası iş birlikleri ve diplomasi süreçlerinde yer alabilir ve bunlarda etkili olabilirler. Bu sebeple sürdürülebilir bir toplum ve gelecek inşa etmek için sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmek süreci hızlandırmamıza yardımcı olabilir.

Bu dönüşüme katkı sağlamak adına, sürdürülebilir dönüşüme destek olan bir sivil toplum örgütüyle birlikte adımlar atmak isterseniz, sürdürülebilirlik alanında çalışan çok kıymetli beş kuruluşu sizler için derledik.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)

SKD, ulusal ve uluslararası düzeyde tüm canlıların yaşam kalitesini korumaya dair çalışmalar yapmak için kuruldu. Bugünün ve gelecek nesillerin yaşamının, kalkınmasının planlaması, ekonomik büyüme ve refah seviyesinin yükseltilmesi, çevrenin ve tüm canlıların yaşam kalitesinin korunmasına dair çalışmalar yapıyor. SKD’ye Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birçoğu üye.

Dernek hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilir, Instagram’da hesabını takip edebilirsiniz.

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

2007’de kurulan ÇEDBİK, Türkiye’deki yapı sektörünün sürdürülebilir ilkelerle gelişmesine katkı sağlamak, ekolojik bir yaklaşımla inşa edilmiş bina ve yerleşimler oluşturarak sağlıklı yaşam ortamları yaratmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Dernek, Türkiye’nin sürdürülebilir kentsel dönüşümü, enerji verimliliği, doğayla uyumlu yeşil binaların inşa edilmesi gibi konularda farkındalığı artırmak ve bu tür projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Derneğin faaliyetlerini öğrenmek için web sitesini ziyaret edebilir, yeşil bina projeleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Instagram’da hesabını takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER)

SUYADER, sınırlı doğal kaynakların daha verimli kullanılarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla bilgiler üretip farkındalık yaratmak, bireysel davranışları, yaşam biçimlerini ve toplumsal uygulamaları sürdürülebilir pratiklere dönüştürmek hedefiyle kuruldu. 2018’de birçok akademisyen, gıda mühendisi, çevre mühendisi, diyetisyen, eğitimci, sanatçı tarafından kurulan bu dernek, sürdürülebilirlik konusunda edindiği bilgileri paylaşıyor, proje üretmek isteyen kişi ve kuruluşlar arasında köprü olarak, bu konudaki çabaları artırmayı hedefliyor.

Derneğin projeleri hakkında detaylı bilgi edinmek, destek olmak için web sitesini inceleyebilir, Instagram hesabını takip edebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği (SADE)

SADE, sürdürülebilirlik çalışmalarının geliştirilmesi, etkinleştirilmesi ve bu çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu konuda çalışan kişi, kurum ve kuruluşlara destek olmak, toplumda dönüşüme katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. SADE, sürdürülebilirliğin yayılması için projeler hazırlıyor, eğitim ve atölyeler düzenliyor, kurumlara video tanıtımı hizmeti veriyor.

Sürdürülebilir yaşama dair haberleri öğrenmek, derneğin projelerini incelemek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Proje ve etkinlik tarihlerini öğrenmek, kaçırmamak için Instagram hesabını takip edebilirsiniz.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

TEMA, toprağı tehdit eden erozyon ve çölleşmeyle mücadele etmek, toprağımıza sahip çıkıp koruyucu çözümler üretmek, ağaçlandırmak ve bu sayede doğal varlıkları korumak için 1992’de kuruldu. Türkiye’nin öncü sivil toplum kuruluşlarından Tema Vakfı, 30 yılı aşkın süredir projeler yürütüyor, uluslararası alanda faaliyetler gösteriyor.

Tema Vakfı sayesinde 1992’den bugüne kadar 43 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alanda 37,7 milyon fidan toprakla buluştu. Ne büyük iş değil mi?

Tema Vakfı’nın projelerini incelemek, gönüllü olmak için web sitesini ziyaret edebilir, Instagram hesabını takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Sivil toplum örgütleri sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlıyor. Bizler de bireysel olarak bu kuruluşlara üye olabilir, projelerine destek verebilir ya da bağışta bulunarak küresel çapta sürdürülebilir bir dünya oluşturmak için omuz omuza çalışabiliriz.

Haydi, hep birlikte daha sürdürülebilir bir geleceğe…