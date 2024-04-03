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Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) tanıtıldı

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Çevre Koruma Dairesi'nin başlattığı SAİS projesi, denize deşarj edilen atık suların 7/24 uzaktan izlenmesini sağlıyor. Sistem, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nda tanıtıldı.
Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) tanıtıldı

Çevre Koruma Dairesi’ndeki tanıtımda, Bakan Fikri Ataoğlu ve Müsteşarı Serhan Aktunç, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Daire personelinden SAİS sistemi hakkında bilgi aldı.

 

Bakan Ataoğlu, sunum sonrası yaptığı açıklamada, uzun yıllardan beri deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda çalıştıklarını ve şu an için 7 otelin sisteme bağlı olarak uzaktan takip edildiğini, çok yakın zamanda 8 tesisin daha sisteme dahil olmasıyla toplamda 15 tesisten gelen verilerin eş zamanlı takip edilebileceğini kaydetti.

 

Çevre Dairesi ve Bakanlık girişimleriyle yeni kurulacak atık su tahlil tesisinde tahlillerin yapılmaya başlanmasıyla, Çevre Koruma Dairesi’nin vereceği raporlara dayanarak sahillerde “Mavi Bayrak” ödülü uygulamasının da başlatılacağını aktaran Bakan Ataoğlu, böylelikle halkın gönül rahatlığıyla sahillerden faydalanabilmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

 

Ataoğlu, SAİS sisteminin kurulması ve idamesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Kurulan sistemle atık suyun akış frekansı, Askıda Kuru Madde (AKM), Çözünmüş Oksijen, PH, Debi, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Sıcaklık, İletkenlik vb. değerleri uzaktan takip edilebiliyor, değerlerde herhangi bir anomali saptandığında merkez otomatik uyarılıyor.

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