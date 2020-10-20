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Taçoy: Karma oy kalkmalı, baraj %10 olmalı

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Taçoy: "UBP-CTP hükümeti kurulursa büyük bir toplumsal birliktelik sağlanır"
Taçoy: Karma oy kalkmalı, baraj %10 olmalı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP-CTP veya UBP-HP hükümetinin kurulabileceğini belirterek, "UBP-CTP'deki kan uyuşmazlığına rağmen hükümet kurulursa toplumsal olarak büyük birliktelik sağlanır" diye konuştu.

Karma oyun kaldırılarak, barajın yüzde 10’a çekilmesi gerektiğini savunan Taçoy, istikrarlı hükümetleri kurabilmek için barajın yüzde 10’a çekilmesinin önemine vurgu yaparak, “5 yıl kim seçilirse iktidar kalsın. Hep birlikte bunu yapalım. Güçlü bir KKTC için bazı unsurların ortaya konması lazımdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununa değinen Taçoy, “Rum tarafı Kıbrıslı Türklere azınlık hakkından başka hak görmüyor” dedi. Crans Montana’da masayı Anastasiadis’in terk ettiğini anımsatan Taçoy, “Rum yönetimi federasyon olmasını istemiyor. Bunu hepimiz biliyoruz” dedi. Taçoy, Rum yönetiminin yıllardır boşa ümit verdiğini dile getirdi.

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