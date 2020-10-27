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Taçoy: Ülke yangın yeri

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Ulusal Birlik Partisi’nde başkan adaylığını açıklayan Hasan Taçoy, ülkenin yangın yeri olduğunu söyledi, sorun çözen bir hükümet modeli yaratacaklarını belirtti.
Taçoy: Ülke yangın yeri

Ulusal Birlik Partisi’nde başkan adaylığını açıklayan Hasan Taçoy, ülkenin yangın yeri olduğunu söyledi, sorun çözen bir hükümet modeli yaratacaklarını belirtti.

Taçoy, yeni bir ideal için yolun açık olduğunu ifade etti, yenilikçi bir UBP vaadinde bulundu.

Taçoy, “Güçlü Yarınlar İçin Yol Açık” sloganını kullandı.

UBP Kurultayı’nda 11 bin 816 üye oy kullanabilecek, kullanılan oyun yarısından bir fazlasını alan seçilecek.

Kurultayın 2. tura kalması bekleniyor.

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