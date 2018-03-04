Taner Ulutaş yazdı... İşte Belediye Belediye, Başkan adayları...

Taner Ulutaş yazdı... İşte Belediye Belediye Muhtemel Başkan adayları..

İşte Muhtemel Belediye Başkan adayları

KKTC olarak isimlendirilen Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu adada seçim üstüne seçim yaşamanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz. Seçim bitti ama yeni bir seçim heyecanını yeniden yaşamaya başladık.

Başkan adayları seçim ile ilgili buzdan hayaller ve oturacakları şekerden koltukları düşlerken, yağmur yağmaması için de dua ediyor.

Lefkoşa

Kuşkusuz, en önemli yarış Amiral Gemisi olarak nitelendirilen Başkent Lefkoşa’da gerçekleşecek. Yeniden seçilme şansı çok yüksek olan Mehmet Harmancı’nın desteklenmesi için koalisyon hükümetinin bir taraftan fikir alış verişinde bulunduğu ileri sürülürken, bir diğer taraftan CTP’nin, belediye eski başkanı Kutlay Erk veya Meclis Üyesi Onur Olguner’i aday göstertme çalışmaları içerisinde olduğuna vurgu yapılıyor. UBP’de Hasan Sertoğlu’nun ismi üzerinde söylentiler yoğunlaşırken, Sadık Gardiyanoğlu’nun da adaylık için hevesli olması bu noktada işleri karıştırıyor. YDP Kemal Altunçoğlu’nun yanı sıra sosyal medya fenomeni Çetin Sadelli’nin de seçime katılacak olması heyecanı doruğa çıkartıyor.

Gazimağusa

Mağusa’da başkanlık seçiminin kıran kırana geçmesi beklenirken, adaylar da ağır ağır belli olmaya başladı. İsmail Arter’in bağımsız olarak seçime katılacak olmasının açıklamasından sonra, en yüksek tiraja sahip ‘Fısıltı Gazetesi, DP, YDP ve UBP’nin bir kısmının, Arter’i destekleyeceğini yazdı. UBP’ den ise Dr. Mehmet Başman, Gürsel Uzun ve Cem Dana’nın başkan adayı çıkabileceği öne sürülürken, Üç adayın da İsmail Arter’i geçebilecek kadar oy almalarının ihtimal dışı olduğu dile getirilmeye başlandı. Mağusa Belediye Başkanlığı için koalisyon hükümetinin Ulaş Gökçe’yi destekleyebileceği bunun olmaması halinde de, CTP- TDP’nin bir alternatif olarak Ercan Hoşkara’yı da aday olarak gösterebileceği de öne sürülüyor.

Güzelyurt

Güzelyurt’ta kazanma ihtimali yüksek adaylar arasında gösterilen, Mahmut Özçınar’ın karşısına çıkacak aday arayışlarının sürdüğü öğrenildi. Güzelyurt GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy’un 4'lü koalisyonun ortak adayı olarak seçime katılabileceği söyleniyor. Kemal Dürüst’ün de bağımsız adaylar arasında ismi zikredilirken, bu bölgede de seçimin oldukça çetin geçeceği gözlemleniyor. CTP parti adına Belediye Başkan adayı olarak Osman Bican’ın ismi üzerinde yoğunlaştığı da sızan bilgiler arasında bulunuyor.

İskele Karpaz

Karpaz Bölgesinde de seçim için kollar sıvanarak hazırlıklar başlandı. Dipkarpaz’da, CTP’nin Belediye Başkan adayı olarak Suphi Coşkun’un çıkacağı kesinlik kazanırken, UBP adayı olarak da Belediye eski başkanı Mehmet Demirci’nin ismi telaffuz edilmeye başlandı. Bunun yanısıra, Dipkarpaz Belediye Meclis Üyesi Emine Yıldız ile eski belediye başkanı Arif Albayrak’ın da bağımsız olarak seçime katılabilecekleri ileri sürülürken, bölgede sevilen kişiler arasında gösterilen Ramazan Korkmazhan’ın da bağımsız olarak seçime katılabileceği belirtiliyor.

Yenierenköy Belediye Başkanlığı için aman aman istekli olan yok gibi. Partiler başkan adayı bulmakta zorlanıyor. Yenierenköy belediye eski başkanı Özay Öykün’ün ismi başkan adayı olarak etrafta dolanırken, daha önce aday olan Hasan Güngör ile Meclis üyesi Canan Mimar’ın ismi UBP adayı olarak telaffuz edilmeye başlandı..

Büyükkonuk’ta da seçim heyecanı yaşanmaya başlandı. UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün isteği doğrultusunda, tekrar aday olan Ahmet Sennaroğlu’nun karşısına daha önce de aday olan Yedikonuk’lu Metin Gökalp’ın yanısıra UBP İskele İlçe Yönetim Kurulu üyesi Rüştü Zorlu’nun kızı Av. Emine Uzun’un da bağımsız aday olarak çıkabileceği konuşuluyor.

Mehmetçik’te de durum karışık. CTP adayı olarak Cemil Sarıçizmeli seçime katılırken, bölgenin bir başka sevilen ismi Cenk Seren’in de seçime katılacağı belirlendi. Ali Övdü ile CTP Mehmetçik eski örgüt başkanı Mehmet Demiralp’in de TDP’ den veya bağımsız olarak seçime katılabilecekleri dile getiriliyor.

İskele’de de durum oldukça karışık. Hasan Sadıkoğlu, UBP’den yeniden aday çıkarken, eski başkan Halil Orun’un da bağımsız olarak seçime katılabileceği öne sürülüyor. Halil Orun’un başkan Sadıkoğlu’nun kaybetmesi için uzun bir süredir çalıştığı belirtiliyor. Bu arada hükümet ortaklarının da ortak bir aday belirleme çalışması yaptığı ve bu konuda mesafe aldıkları da sızan bilgiler arasında bulunuyor.

Mesarya

Bu arada Vadili’de başkan Mehmet Adahan’a karşı UBP örgüt başkanı Eriş Çoban’ın, Akdoğan’da da CTP Belediye Başkanı Ahmet Latif’in karşısına UBP adayı olarak Erdinç Akgün’ün çıkacağı belirlendi.

Girne

Bir başka ciddi yarışta Girne’de yaşanacak. UBP’nin bağımsız aday olarak seçime katılacak olan Nidai Güngördü’yü destekleyeceği öne sürülüyor. Bunun yanı sıra CTP’nin de Nidai Güngördü’ye karşı CTP İlçe Başkan Mehmet Kale’yi veya TOL’un karizmatik eski futbolcusu Murat Şenkul’u aday göstereceği ileri sürülüyor.

Gönyeli

Gönyeli’de Ahmet Benli’nin tekrar aday olacağı öğrenilirken, UBP’nin Benli’nin karşısına Hüseyin Amcaoğlu’nu çıkartacağı sızan bilgiler arasında bulunuyor. Amcaoğlu’nun yanı sıra belediye meclis üyesi veteriner hekim Mustafa Erk’in TDP’den, İsmail Kofalı’nın da bağımsız aday olarak seçime katılacağı ileri sürülüyor.

Geçitkale

Geçitkale’de CTP adayı mevcut başkan Hasan Öztaş seçime tekrar girerken, UBP adına Olsan Oran’ın seçime katılacağı öne sürülüyor.

Yeniboğaziçi’nde Kâtip Demir bağımsız olarak, Lapta’da Fuat Namsoy UBP, Alsancak’ta Fırat Ataser UBP, Esentepe’de Mehmet Aygün UBP, Dikmen’de de Mustafa Erişir UBP adına seçime katılıyor. Esentepe’de mevcut belediye başkanı Cemal Erdoğan’ın CTP adına, Dikmen’de de Yüksel Çelebi’nin CTP adına seçime girecekleri öğrenildi.