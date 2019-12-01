Taner Ulutaş'tan mesajınız var!

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, İngiltere ziyaretiniz sonrasında sosyal medyadaki paylaşımlarınız hayli ilgi topladı. Paylaşımlarınızın altına atılan çeşitli mesajlarda, çeşitli yorum ve söylentilere neden olan durumunuz sonrasında, ülkenin de karanlık bir tünelden çıkarak aydınlığa kavuşmasının yanısıra, gizemli bir yapı olarak nitelendirilen çok bilinmeyenli bir denklemin çözülmesi de sanırım iyi oldu. Sn. Tatar, yapılan eleştirilere yönelik yaklaşımınız çok olumluydu. Farklı yaklaşımlar, farklı fikirler olduğu için siyasetin ve hayatın zenginlik içerdiğini gösterttiniz. Kimsenin başbakan veya bir makam sahibi olduğu için, kimseden üstün olmadığını. Kimsenin bir başka kimseden aşağıda olmadığını da gözler önüne serdiniz.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, Girne’de, ileride okula dönüştürülecek olan bir binanın bitirilmeden yıkılması, binanın tamamlanmasısonrasında yaşanması muhtemel felaketin ne derece büyük olacağını göstertmiş oldu. Ve sanırım denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün ne kadar yukarılarda olduğunu gözlerimizin içine soktu. İnşaatı yapan firmanın kime ait ve çalışan işçiler yurttaş veya çalışma izinli mi soruları cevap beklerken, yıkılan binanın tamamlandıktan sonra bir okul olacağı da unutulmamalı. Sn. Bakan, Ayşaba, babanın akçası, ananın bohçası yaman olursa, Eğitim Bakanının eğitime vermekte olduğu zararın okkası daha yaman oluyor.Yaşlandım. Herşeyi unutmaya başladım. Ama istifa müessesi diye bir müessesenin varlığını unutmadım. Nazım ovluzuğum paslanan bu müessesenin tekerleğini yağlayıp çalıştırsa diyorum diyor. Ne dersiniz?

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Sn. Fikri Ataoğlu, DP Başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan sonra yolunuz uzun ve yol üzerindeki yokuş oldukça dik. Partiyi yeniden toparlamak, küskünleri barıştırmak, ayrılmak isteyenlerin önüne androş (Takoz) koyarak durdurma konusunda işiniz oldukça zor. Kısacası tomofilin makinesini rayma etmek. Kırılmaya yüz tutan aksona gardasını tamir etmek ve tekerlek rulemalarını değiştirerek, hızlıca yol almak için sizi zor günler bekliyor. Sn. Ataoğlu, Ayşaba, Fikri ovlucuğum zor günlerin insanıdır. Birinci vites ile zor çıkılan o yokuşu, inişe dönüştürür dedi. Başkan, DP’ye yeni başkan oldunuz. Yokuşu inişe dönüştürmek için aceleye gerek yok. Doğru insanlarla, doğru yerde ve doğru zamanda, herşey olur.

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Sn. Serdar Denktaş, DP Başkanlığına veda ettikten sonra sanırım yeni ufuklara, bir başka deyişle Cumhurbaşkanlığı adaylığına yelken açtınız. DP Kurultayında yaptığınız konuşmada 2020'de yapılacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağınız yönünde sinyal verirken, gözyaşları içerisinde yaptığınız dramatik konuşma, vatandaş üzerinde büyük etki yaptı. Eşiniz ve oğlunuz ile kucaklaşarak sahneden inmeniz Amerikan Başkan adaylarının seçim propagandalarını yansıttı. Sanırım halk nezdinde de epey etkili oldu. Sn. Denktaş, sanırım sizde bundan sonra herkes gibi, anılarınız ile geçmişe, hayalleriniz ile geleceğe yönelik, zamanda yolculuk yapanlar sınıfına dahil olacaksınız. Mevhibe Teyze, Serdar oğulcuğuma selam söyleyin. Geçmişe yolculuk yaparken anılarını dağlara yazsın. Ama geleceğe yönelik hayallerini buğulu camlara sakın yazmasın. Malum sonrasında be buğu nede hayal kalır dedi.

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Sn. Okyay Sadıkoğlu, Müsiad Başkanı sıfatıyla, sosyal medya hesabınızdan, Başbakan Ersin Tatar’ı da etiketleyerek yaptığınız paylaşımda, “Sn. Başbakan, ülke yangın yeri sen Londra’da bir şeyleri ispatlama peşinde, hade ülkeye dön, şimdi şov zamanı değil dediniz. Tatar tarafından verilen cevapta :“Sıkıntın ne Okyay? 100 binlerce vatandaşımız var burada ifadesine karşılıkta, Ülkede KIB-TEK krizi devam ederken, çocuklara tecavüz ve tacizler olurken, esnaf ve iş adamları faizlerle ve borçlarla uğraşırken,zat-ı aliniz birilerine cevap verircesine, işte ben İngiltere’ye girebiliyor ve tutuklanmıyorum dercesine işi şova dönüştürmeniz anlaşılır değildir” dediniz. Sevgili Okyay, Başbakan ile ilgili İngiltere’ye gidemez sözleri, sanırım onun üzerine asgari ücret gibi yapışmıştı. Asgari ücret ile kimsenin geçinememesi nedeniyle Başbakan, kalktı İngiltere’ye giderek asgari ücrete zam yaptı. Ve o dertten kurtuldu.

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Sn. Emre Y. Vudalı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu olarak 1 Aralık Dünya Aids Günü dolayısıyla yayınladığınız mesajda, HIV virüsünün, dünyada ve KKTC’de din, dil, etnik köken, meslek, yaş, kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan herkesi etkileyebileceğini belirttiniz. Kuzey Kıbrıs'ta, Kasım 2019 itibari ile KKTC vatandaşı 75 kişinin HIV tanısı ile yaşadığını belirttiniz. Ayrıca hastalığın, kan nakli, ortak enjektör kullanımı, dövme veya piercing ile korunmasız cinsel ilişki sırasında, vücuda girebileceğini, söylediniz. Hatçe teyze, Kan, enjektör ile dövmeyi anladık. Ama uçkuruna sahip çıkmayıp, önüne gelene uçkur çözenleri anlamakta zorluk çekiyorum. Yahu insanın uçkuruna sahip çıkaması ve önüne gelene uçkur çözmesi bu kadar zormu diyor. Sn. Vudalı, hayatta en güzel şeyler, kanun dışı, ahlak dışı, yada abur cubur şişmanlatıcı şeylerdir. Tamam da bakarsanız hepsinde de hayata ‘NOS’ deniyor.

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Sn. Cenk Özdağ, sosyal medyadaki paylaşımında, hasbelkader bakan, makan olanlara, çanak yalayıcı bürokratlara, ısmarlama haber yapıp, yazı yazan gazettacılara, ne gorkan, gocunun ya guzzumda şimdi yazdıklarımdan dolayı beni sildin diyorsun. Yahu Cenk, senda az değilsin. Sen kalkıp, bir kalbur samanı iki eşeğe pay edemeyen politikacıyı, yalama, yağlama ve grasolama ustalığı ile koltuğa oturan bürokratı. Cebi derin kuyu olup, dolmak bilmeyen ısmarlama yazı yazan gazettacının bam teline dokanıyorsun. Zeki Müren gibi şarkı söylediğini sanan ama sürekli detone olanlara, akartsuz müzik aleti çalarken, teneke gibi tıngırdatıyorsun diyorsun. Dua et sen yalnız silmekle kurtuldun. Ya intikam için fazlalıkları (Yanlış anlaşılmasın. Parmak ve dil demek istedim)bumburo kesselerdi ne yapardın? Sevgili Cenk, sende asgari ücret gibisin be gardaş. Kusura bakma ama kimse ile geçinemiyorsun.

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Sn. Çetin Sadeli, DP Lefkoşa parti meclis üyeliğini kıran kırana geçen bir seçimden sonra kazanmış bulunuyorum.Yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Kazanan arkadaşları kutlarım Yürrüdagorrggmaaa diyorsun. Da, Ayşaba, Çetin ovlucuğumun, ölüsünün körü. Kıran kırana geçtiğini söylediği seçimde ne bir bardağın nede vazonun kırıldığını gördük. Bardaklar ve vazolar seçime toplu girdi kırılmadan seçimden çıktı. Hem biz neden gorkalım. Çetin’in şerrine uğrayacak olan ve gorkacak olan Fikri ovlcuğumdur dedi. Sevgili Çetin, kış gelmesine karşın, inat ederek evde mont giyerek uçan bizim evin müdavimi sivrisinek gibi, sanırım sende gorgma diye diye Fikri başkanın anasını ağlatırken, geride playback yapacaksın. Hayırlı olsun.

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Sn. Mehmet SeyisGirne'de Eğitim Bakanlığına ait okul inşaatının çökmesi ile ilgili paylaşımında, 5 işçi yaralandığını inşaatı yapan firmada çalışan işçilerin yurttaş olmaması durumunda çalışma izinleri olup olmadığını sordun. İnşaatı yapan firmanın projesi, kolonları ve diğer işleri denetlenip denetlenmediğini sorarken, inşaatın içinde yüzlerce çocuk varken çökmesi halinde bir felaket olacağı imasında bulundunuz. Başkan, bizim Cenk Özdağ, Devletimizi temelden çökertmek isteyen hain Urumlar okul inşaatında demirden çaldı. Çökme bundandır. Durumu abartmayalım diyor. Başkan, bal olan yerde sinek çok olur. Sinekler, sinekçininhavassu gara yannimodunda gittiğini görünce, böyle başa böyle traş diyerek, bizlere değmen benim gamlı yazlı gönlüme türküsünü dinletiyorlar.

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Sn. Hayri Orçan, 11 yıldır DP Mağusa İlçe Başkanlığını yürüten Fikri Ataoğlu’nun, Pazar günü, Demokrat Parti Başkanı olması sonrasında İlçe Başkanlığı görevini size devrettiğini öğrendik. Fikri Başkan, daha güçlü bir K.K.T.C ve daha güçlü bir Demokrat Parti için hep birlikte, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz diyerek görevi size devrederken, sanırım aman gardaş, kaplumbağaların yumurtladığı sahili kum alarak dozerler darmadağın ettiğin gibi partiyi de darmadağın etme demeye çekindi. Tatlısu bölgesinde, baca eğri de olsa dumanı zorla, morla doğru çıktı. Ama DP’nin bacası eğri değil. Bukez bacanın tıkanmaması için dikkat edin. Bacayı tıkarsanız, partiyi boğarsınız.

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Sn. Ayşemden Akın sosyal medyadaki paylaşımınızda, törende genç birisinden bahsederek, arkadaşı afişe etmek istemem ama fotoğraf gerçekten de konuşuyor. Sapla saman karışmış, her şey birbirinin içine girmiş. Soran,sorgulatan bir fotoğraf. Protokolü selamlayan genç kurt bize kim olduğumuzu, nerede olduğumuzu, neye varamadığımızı çok güzel anlatmış. Tek bir şansımız kaldı. Herkesten önce çocuklarımız için çare federasyondur dedin. Sevgili Ayşemden, federasyon olursa, ciğercinin kedileri, ciğercinin camındaki ciğere bakarken salyaları akmayacak. Özgür sokak kedilerinin özgürlük felsefesi daha çok büyüyeceği için birileri koltuklarından olacak. Bu nedenle birileri alçaktan uçan güvercin olmak yerine alçaktan uçan ‘Şahin’ olmayı ve ne bulursa parçalamayı tercih ediyor.

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Sn. Ömer Meraklı, senin kitabında, durmak yasak yazısı her sayfanın giriş bölümünde yazılıymış diyorlar. Kalavaç Muhtarı olarak köyü baştanbaşa restore ettin. Gezilecek ve görülecek köylerin ilk sırasına yerleştirdin.Hatçe Teyze, Allah her köye Ömer Meraklı gibi bir Muhtar nasip etsin diyor. Vallahi bir gönülde bir çiçek olmak yerine, yaptıkların ile birçok gönülde buket oldun. Yola devam.

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Sn. Semavi Aşık, sosyal medyadaki paylaşımınızda, yahu kim çıkarttı bu kafa kafaya tokuşmayı. Biz Türklerde böyle bir adet yok. Gelenek yok. Yanak yanağa gelmek istemiyorsan, adam gibi tokalaşan be birader. Tokalaşmakta nedir? Öküzmüsün diyorsun. Semavi gardaş, Türklerde böyle bir adet olmayabilir. Ama rotamız Arabistan. Ümmeti bu adetlere ve bazı geleneklere alıştırmak gerek. Sen Ruslar gibi erkeklerin dudak dudağa öpüşme adetinin getirilmediğine dua et. Ümmet, kara çarşafa da tokuşmaya da, Atatürk’e küfürlü hicaz faslından nağmeler düzmeye de ya alışacak, yada alışacak. Yavru büyüyor. Güneşe bakan çiçeği gibi yüzünü Anasına çevirecek.

Fıkra

Kadın doktora gittikten sonra eve geldi ve kocasına müjdeyi verdi:

- Hamileyim!

Adam şaşkınlık içerisinde:

- İmkansız!.. Ben hep dikkat ederim…

Emin olmak için doktoru ziyaret etti:

- Anlayamıyorum doktor, dikkat etmiştim.

- Bakın bayım… Bu araba kullanırken dikkat etmeye benzer. Siz dikkat edersiniz

ama başkası gelip çarpar!..

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