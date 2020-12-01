Tanya Kilitkayalı'dan Uğur Yılmaz Deniz'e destek: "Güzel kalplim, her zaman yanındayım"

Bu sezon MasterChef yarışmasında yer alan Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz'in aşk yaşadığı iddia edildi. Yarışmadan arkadaşları Berker'in ‘MasterChef’te aşk var. Kavuşmalarına az kaldı’ sözleri Uğur ve Tanya aşk mı yaşıyor sorusunu akıllara getirdi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz'e arkadaşlarından destek geldi. Yıllar önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle elenen Deniz, büyük pişmanlık yaşadığını belirtip, tüm Türkiye'den özür diledi.

Dün akşam gözyaşları içinde duygularını ifade eden Uğur'a en büyük destek Tanya Kilitkayalı'dan geldi. Kilitkayalı, Uğur ile çekildiği fotoğrafı paylaşıp altına, 'Güzel kalplim, yıllar önce yazdıklarınla aynı olmadığının herkes farkında. Biz senin ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası daha da güzel olacak. Her zaman yanındayım' mesajını düştü.

AŞK İTİRAFI MI?

Tanya’nın ‘güzel kalplim ve her zaman yanındayım’ sözleri aşk itirafı olarak yorumlandı. Bazı sosyal medya hesapları ‘Tanya aşkına sahip çıktı’ mesajlarıyla çiftin fotoğrafını paylaştı.

KAVUŞMALARINA AZ KALDI!

Yarışma boyunca çok yakın olan Uğur ve Tanya’nın aşk yaşadığı haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı'nın Uğur’un diskalifiye olduğunu açıklaması ve Berker'in 'kavuşmalarına az kaldı' sözleri Tanya ve Uğur aşkı olarak yorumlanmıştı.

Tanya yarışmaya katıldığında Ulaş Mullacuma ile nişanlıydı. Çiftin yarışmada devam ederken mi, yoksa yarışmadan sonra mı ayrıldığı merak konusu oldu.

MasterChef Uğur diskalifiye edildi