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Tarihi adım: İspanya, Filistin devletini resmen tanıdı

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İspanya, 1967 sınırlarını kapsayacak şekilde Filistin devletini resmi olarak tanıdı.
Tarihi adım: İspanya, Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, bugün Filistin devletini resmi olarak tanıdığını duyurdu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" dedi.

Bu kararın, Orta Doğu'da iki devletli çözüm için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Sanchez, "Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devlet hayalini canlı tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İrlanda ve Norveç de İspanya ile birlikte Filistin'i tanıma kararı almıştı. Bu kararın ardından İsrail, bu üç ülkenin büyükelçilerini geri çağırarak kararı "terörizme ödül" olarak nitelendirmişti.

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