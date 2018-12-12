"Taşan dereler ve kanalizasyonlar fareleri şehirlere taşıdı"

Ülkemizde yaşanan sel felaketi sonrasında haşere kontrol firması olan PestWorld Cyprus direktörü Ebru Çeneli haşerelerin yuvalarından çıkması ve fare, hamam böceği gibi haşerelerin artması ile ilgili sorunlara dikkat çekti.

Kemirgenler yuvalarından çıktı

Çeneli: “Aşırı yağışlar kemirgen ve hamam böceklerinin yuvalarından sürüklenerek yerleşim yerlerine gelmesine sebep oldu. Kanalizasyonların ve derelerin taşmasıyla buralarda yuvalanan farelerin yaşam alanlarını terk etmesine neden olmuştur.” dedi.

Sinekler için dikkat

Ülkemizde hava sıcaklığının kış şartlarının üzerinde olması nedeniyle dere yataklarındaki durgun sularında sivrisinek larvalarının yaşam alanlarını genişleterek önümüzdeki yaz ayında bizleri bekleyen sivrisinekler ve sivrisineklerin oluşturabilecekleri hastalıklar için uyardı.

Tebbir alınmalı

Ebru Çeneli, kemirgen ve hamamböceği ile ilgili sorunların çözümünde belediyelere ve ev sahiplerine büyük görev düştüğünü, insan ve çevre sağlığına zararsız biyosidal ürünler ile mücadele yapmalarını önerdi.

6mm delikten fareler girebilir

Bireysel olarak mücadelede ev ve iş sahiplerinin profesyonel bir haşere kontrol firması ile çalışmalarını tavsiye etti. Ayrıca haşerelerin evlere giriş noktalarında da önlem alınması gerektiğini belirtti. Çeneli “ Fareler için 6 mm, sıçanlar için 25 mm’den büyük delikler kapatılmalıdır. Binalardaki kapı, pencere ve havalandırmalar kemirgen girişlerini engelleyecek şekilde yapılmalıdır.” dedi. Kemirgenlerin sağlık riski taşıdıklarına dikkat çeken Ebru Çeneli “ Farelerin neden olduğu ve en çok rastlanan sağlık sorunlarını ise; Salmonella, Mürin Tifüsü, Viral menenjitler, Trichinella ve Hanta virüsü olarak sıraladı.

Fare zehiri kullanırken dikkatli olunmalı

Çeneli fare sorunu olan ev ve işletme sahiplerine tavsiyelerde bulundu, “Fare ile mücadelede profesyonel kişilerce yapılmalıdır. Evcil hayvanların zarar görmemesi için fare yemlerinin asla gelişigüzel atılmaması gerekmektedir. Fare mücadelesi, yuva yemlemesi veya kilitli kemirgen yem istasyonları ile profesyonel ekip ve ekipmanlarla uygulanmalıdır.” dedi.

Kemirgen sorunlarının ertelenmemesi ve ertelendiği takdirde popülasyonun çok hızlı artabileceğine dikkat çeken Çeneli, kemirgen sorununun çözülmemesi durumunda şehirlerimizde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğine vurgu yaptı.