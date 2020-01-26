Tatar, 14 Sivil Toplum Örgütü Başkanı İle Bir Araya Geldi

Başbakan Ersin Tatar, bugün, Kars Büyük Oluklular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Yıldız başkanlığındaki 14 sivil toplum örgütü başkanı ile bir araya geldi.

Başbakan Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, her zaman derneklerle her konuda istişare içinde olduğunu vurgulayarak, sivil toplum örgütleriyle bilgi alışverişinde bulunmanın kendisini memnun ettiğini kaydetti. Tatar, toplantıyı organize ederek, 14 dernek başkanı ile bir araya gelmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Gönyeli bölgesinde gerçekleştirilen toplantıda, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem ve depremden zarar görenlerle ilgili yapılabilecekler de ele alındı.

Toplantıda sivil toplum örgütleri adına söz alan Orhan Yıldız,

depremde zarar görenlere yardım etmek arzusunda olduklarını ve bu amaçla derneklerin deprem bölgesine bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini belirterek, Başbakan’dan bu konuda destek istedi.

Başbakan Ersin Tatar da yaptığı konuşmada, “Depremde zarar görenler kardeşlerimiz. Ayni acıyı biz de kardeşlerimizle birlikte derinden hissediyoruz” dedi.

Deprem bölgesini ziyaretin yerinde bir davranış olacağına işaret ederek, bunun en erken zamanda yapılmasının önemli olduğunu belirten Tatar, bu konuda gerekenin yapılmasına hassasiyet göstereceğinin altını çizdi.