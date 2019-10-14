Tatar: Akıncı müzakerelere katılmasın!

UBP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sarf ettiği sözler nedeniyle olağanüstü toplandı.
UBP Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sözleri nedeniyle aldığı hazırladığı ortak metni açıklayan Ersin Tatar, şunları kaydetti:
“Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Hareketı’na UBP PM’nin desteğine ilişkin kararı;
Terörün insanlık suçu olduğundan hareketle, Türkiye’nin değişik terör örgütleri ile karşı karşıya kaldığını, Akıncı’nın sarf ettiği sözlerini değerlendirerek kararı alır.
Yüzlerce insan terör örgütlerinin silah zoru ile evlerinden sürülmüştür.
Türkiye ise aynı terör örgütleri tarafından tehdit edilmektedir.
Halkımızı soykırımdan kurtaran Türkiye, harekat başlatmıştır, bu hareket, uluslararası hukuka uygun, meşru bir terör operasyonudur.
UBP, Türkiye’nin başlattığı harekata tam destek vermektedir.
Sayın Akıncı’nın harekatın amacının çarpıtmasını, Türkiye’yi neredeyse suçlamaya kalkmasını, amacını aşan açıklamalarını kabul edemeyiz.
TSK’ya, Mehmetçiğe bir kez daha sevgilerimi iletiriz.
Akıncı’nın sözleri asla Kıbrıs Türk halkının görüşlerini yansıtmadığını belirtir Akıncı’yı kınarım.
Akıncı’nın toplumsal güveni yitirdiğini dikkate alarak Kıbrıs müzakerelerine katılmaması hakkında çağrıda bulunuyorum.
UBP’nin esas görevi Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaktadır”
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