Tatar: “Ayakta durmayı başaracağız; temennimiz bu”

KTSO’nun 36. Olağan Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da Oda binasında yapıldı. Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Başbakan Ünal Üstel; Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy; Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe; CTP Milletvekili Fikri Toros; bazı sivil toplum örgütü temsilçileri ile KTSO Başkan ve üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığına Musa Sönmezler’in, Divan Sekreterliğine ise Cenk Sarper ile Ahmet Ogan’ın getirildiği Genel Kurul’a hitap eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına hayatını kaybeden sanayiciler Fadıl Rinter ile Hasan Onalt’ı anarak başladı. Dün Geçitköy’de çıkan yangın dolayısıyla duyduğu üzüntüyü de dile getiren Tatar, üstün çabalarla söndürülen yangında 700 dönüm arazinin yandığını anımsattı.

- Tatar: “Kıbrıs Türk halkı izolasyonlar altında büyük sıkıntılar çekiyor”

Sanayicilerin ülke için öneminden bahseden Tatar, pandemi döneminde ekonomide deprem yaşandığını hatırlatarak, “Anavatan Türkiye’nin desteği ile bir yere gelebildik ve şu anda bir açılma süreci yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte pandemiye rağmen, devalüasyona rağmen, Ukrayna Savaşı’nın yarattığı etkilere rağmen ayakta durmayı başaracağız. Temennimiz bu” dedi.

Tatar, dünya ekonomisinden bahsederek, “Hükümette kim olursa olsun, elinde sihirli değnek olmadığına göre, bu sıkıntıları nasıl aşacağımızı hep birlikte konuşarak aşabiliriz. Birbirimizi suçlamayla hiçbir yere varamayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda duruşunun belli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, son 3 yılda Türkiye’nin KKTC’ye 10 milyar TL civarında katkı yaptığını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının izolasyonlar altında büyük sıkıntılar çektiğini belirten Tatar şöyle konuştu:

“Bir hellim meselesinde, Avrupa Birliği’ne, bizi bir bakıma Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama yapmak için yaptıkları entrikaları burada tekrar anlatmaya gerek yok. Ama biz hellimcimizin yanındayız. Biz Yeşil Hat Tüzüğü dolayısıyla bunun ihracatını yapmak için her türlü çalışmayı hep birlikte yaptık. Buna benzer çalışmalarla nasıl ihracatımızı artırabiliriz, nasıl İngiltere’nin Brexit’ten sonra İngiltere’ye nasıl ihracatımızı artırabiliriz, tüm bunları İngiltere ve diğer yetkililerle görüşüyoruz. Ama karşımıza hep Rum çıkıyor. Rum diyor ki ‘Sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak benden ayrıysan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir parçası değilsen, ben sana yolunu açmam. Ambargo ve izolasyonları koymaya devam ediyorum’ diyor. Dolayısı ile nereye bakmamız lazım? (Kuzeyi işaret ederek) Bu tarafa bakmamız lazım. Bize yapılan haksızlıklar Avrupa Birliği merkezli. Neden? Çünkü Rum Cumhuriyeti her türlü çalışmamıza engel koymak suretiyle izolasyonunu, kısıtlamasını sürdürüyor. Bizi kendine dayatma bir çözümle bağlamaya çalışan bir zihniyetle savaşıyoruz.”

Hiç karamsar olmadığını kaydeden, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu belirtti ve siyasi tansiyonu artırmaya hiç gerek olmadığını söyledi.

Tatar, KTSO’nun önümüzdeki yıl içinde büyük başarılara imza atacağına inanç belirterek, Oda’ya başarılar diledi.