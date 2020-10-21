Tatar'ın ilk ziyareti Erdoğan'a

KKTC’nin beşinci cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın 26 Ekim’de Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’le bir tanışma toplantısında bir araya geleceği yönündeki haberler yalanlandı.

Ersin Tatar’ın gelecek hafta başında ilk yurtdışı resmi ziyaretini Türkiye’ye yapacağı ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşeceği bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, KKTC’nin 5. cumhurbaşkanı devlet gelenekleri çerçevesinde ilk resmi yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak.



Türk devlet geleneği çerçevesinde Türkiye’de ve KKTC’de yönetime gelen cumhurbaşkanları ve bakanlar, ilk resmi yurtdışı ziyaretlerini karşılıklı olarak Türkiye ve KKTC’ye gerçekleştiriyor.



Programda bir değişiklik olmazsa Tatar’ın 26 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la buluşması öngörülüyor.

RUM LİDER BM'Yİ DEVREYE SOKTU



Rum liderin Ersin Tatar’la tanışma toplantısını ilk Türkiye ziyareti öncesinde gerçekleştirmeye çalıştığı, bu konuda Birleşmiş Milletler’i de devreye soktuğu ifade ediliyor.



Ersin Tatar’ın Türkiye ziyareti öncesinde bu buluşmayı gerçekleştirmeyeceği, 26’sında Türkiye’de olacağı yanıtını alan Rum liderin, KKTC’nin belirleyeceği bir tarihte mutabık kalacağını bildirdiği belirtiliyor.



Birleşmiş Milletler aracılığıyla yürütülen toplantı tarihini belirleme çalışmaları çerçevesinde KKTC tarafı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 30 Ekim tarihinde uygun olacağını, Ersin Tatar’ın bu çerçevede Rum liderle tanışmak için sosyal içerikli bir toplantıda bir araya gelebileceğini bildirdi.



Birleşmiş Milletler yetkilileri, cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la Rum lider Nikos Anastasiadis arasında iki kesimi birbirinden ayıran Yeşil Hat’ta gerçekleşecek ilk tanışma toplantısını belirleyerek tarihi ilan edecek.