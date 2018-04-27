TDP 6 Belediyede Başkan adayı müracaatı kabul edecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) hükümeti oluşturan partilerin sürdürdüğü çalışmalara ve varılan uzlaşılara bağlı kalınarak, Haziran ayında yapılacak olan yerel yönetim seçimlere yönelik bazı bölgelerle ilgili adaylık başvurusu başlattı. TDP Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün akşam toplanarak yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunarak bazı kararlar aldı.

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, toplantıda, yerel yönetim seçimlerine yönelik koalisyon ortakları ile birlikte oluşturulan komitenin vardığı uzlaşı noktalarının 30 Nisan Pazartesi toplanacak olan TDP Parti Meclisi’nin onayına sunulması;

Tüzük gereği başkent Lefkoşa dahil henüz uzlaşı sağlanamayan Girne, Güzelyurt, İskele, Yeniboğaziçi, İnönü Belediye Başkanlıkları için 30 Nisan Pazartesi saat 17.00’a kadar başvuru kabul edilmesi;

Ayrıca, şimdiye kadar uzlaşı olmayan bölgelerle ilgili koalisyon ortakları ile sürdürülen görüşmelerin uzlaşı ile sonuçlanması durumunda uzlaşı noktalarının Pazartesi gecesi toplanacak Parti Meclisi’nin onayına sunulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

TDP PM Salı gecesi yaptığı toplantıda hangi bölgelerde adaylık başvuru kabul edileceğinin belirlenmesi ile ilgili MYK’ya yetki vermişti.