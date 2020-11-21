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TDP Heyeti Doğal Afet Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekili Zeki Çeler, Girne İlçe Başkanı Turgut Uluhan ve Gençlik Örgütü üyelerinden oluşan TDP heyeti bugün, Çatalköy ve bölgesinde yaşanan hortum nedeniyle zarar gören yerleri ziyaret etti
TDP Heyeti Doğal Afet Bölgelerinde İncelemelerde Bulundu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekili Zeki Çeler, Girne İlçe Başkanı Turgut Uluhan ve Gençlik Örgütü üyelerinden oluşan TDP heyeti bugün, Çatalköy ve bölgesinde yaşanan hortum nedeniyle zarar gören yerleri ziyaret etti. Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ile birlikte Çatalköy Küçük Esnaf Sanayi Bölgesini ziyaret eden heyet ardından da Teknecik Elektrik Santrali ile hortumun etkili olduğu bölgelerde yetkililerden bilgi aldı, mağdur olan esnaf, üretici ve bölge halkıyla görüştü.

         TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hortumun geçtiği yerlerde yarattığı yıkımın gerçekten büyük olduğunu yerinde gözlemlediklerini belirterek, öncelikle hortumda yaralanan kişilere acil şifalar, mağdur olan herkese de geçmiş olsun dileklerini iletti. Özellikle Sanayi bölgesindeki işyerlerinde büyük zararlar oluştuğunu belirten Özyiğit, zarar tespit çalışmalarının biran önce başlayarak yaraların en kısa sürede sarılması gerektiğini kaydetti.

         Olağanüstü hava koşullarının dün başta Karpaz olmak üzere çeşitli yerlerde ciddi hasarlara neden olduğunu anımsatan Özyiğit, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli adımların ivedi olarak atılmasının önemine vurgu yaptı.

Özyiğit; olumsuz hava koşulları sürmesine rağmen hortumun ardından yaşanan mağduriyeti gidermek adına canla başla çalışan başta Kıb Tek ve belediye emekçileri olmak üzere tüm çalışanlara da teşekkür etti.

 

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