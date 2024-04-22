TikTok, ABD'deki yasağı önlemek için mahkemelere gidecek

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketinin platformu TikTok'u bir yıl içinde satmaya zorlayacak bir yasa tasarısını onayladı.

Independent'ın haberine göre, TikTok'un ise çalışanlarına uygulamanın ABD'de yasaklanmasına yönelik devam eden girişimlerle mücadele edeceğini söylediği belirtildi.

"170 MİLYON ABD'LİNİN HAKLARI İHLAL EDİLİYOR"

TikTok'un kamu politikası başkanı Michael Beckerman, personele bir not göndererek mevzuatın TikTok'un 170 milyon Amerikalı kullanıcısının haklarının açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Ayrıca Beckerman çalışanlara, tasarının yasalaşması halinde şirketin yasal bir meydan okuma için mahkemelere gideceğini de belirtti.

Michael "Savaşmaya devam edeceğiz Bu uzun sürecin sonu değil, başlangıcı." diye konuştu.

BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Tasarının bu hafta Senato'dan geçtikten sonra ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden birçok ABD milletvekili ve Biden yönetimi, TikTok'un ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu çünkü Çin'in şirketi ABD'li kullanıcılarının verilerini paylaşmaya zorlayabileceğini söylüyor.

Ayrıca algoritmanın ABD vatandaşlarına yanlış bilgi ve propaganda aktarmak için kullanılabileceğine dair endişeler de var.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AYAKLAR ALTINA ALACAK BİR YASA TASARISI"



TikTok'tan yapılan açıklamada, "Temsilciler Meclisi'nin, 170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğünü ayaklar altına alacak bir yasak tasarısını bir kez daha sıkıştırmak için önemli dış ve insani yardım kılıfını kullanması talihsizliktir." ifadeleri yer aldı..

Öte yandan TikTok, ABD verilerini hiçbir zaman paylaşmadığı ve paylaşmayacağı konusunda ısrar ediyor.



Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Mark Warner yaptığı açıklamada, TikTok'un Çin hükümeti tarafından bir propaganda aracı olarak kullanılabileceğini belirterek, "birçok gencin" haber almak için TikTok'u kullandığını kaydetti.



Bazı Demokratlar da yasağa ilişkin ifade özgürlüğü endişelerini dile getirdi ve bunun yerine daha güçlü bir veri gizliliği mevzuatı talep etti.



YAKLAŞIK 6 AYLIK SÜRE VERİLMİŞTİ



Meclis 13 Mart'ta yaptığı oylamada ByteDance'a TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarması ya da yasakla karşı karşıya kalması için yaklaşık altı ay süre vermişti.



20 Nisan Cumartesi günü kabul edilen yasa ise dokuz aylık bir süre tanıyor ve satış yönünde ilerleme kaydedildiğinin tespit edilmesi halinde bu süre üç ay sonraki bir tarihe kadar uzatılabilecek.



BİRÇOK ÜLKEDE KISMİ YASAKLAR UYGULANIYOR



TikTok, Hindistan da dahil olmak üzere birçok ülkede zaten yasaklanmış durumda. Avrupa Birliği de dahil olmak üzere diğer büyük pazarlarda da kısmi yasaklar uygulanmaktadır.